Für die Creme verrührst du den Frischkäse mit dem Joghurt, dem Zucker und dem Vanillearoma. Erwärme die Gelatine in der Mikrowelle und mische sie unter die Masse. Hebe dann die geschlagene Sahne unter und gieße alles auf den gekühlten Boden in der kleinen Springform. Stelle den Kuchen für mindestens 2 Stundenkalt.

Nun bereitest du den großen Kuchen zu. Zerkleinere abermals Butterkekse zu kleinen Krümeln und vermenge sie mit Frischkäse. Drücke den Boden mit einem Löffel in die große Springform und stelle diese in den Kühlschrank.

Für die Creme muss zunächst Milch auf etwa 40 °C erwärmt werden. Gib die Milch in eine Schüssel und reibe etwas Emmentaler dazu. Füge noch Zucker, Vanillearoma und Frischkäse hinzu. Verrühre alles mit einem Mixer zu einer glatten Masse. Erwärme Gelatine in der Mikrowelle und füge sie der Massehinzu. Färbe die Masse mit einem Klecks gelber Lebensmittelfarbe ein. Hebe am Schluss die geschlagene Sahne unter.

Hole den kleinen Kuchen aus dem Kühlschrank und dann aus der Form und lege ihn mittig auf die Masse in der großen Springform. Gib dann die restliche gelbe Masse in die Form und streiche alles erneut glatt. Stelle diesen Kuchen dann für mindestens 12 Stunden kalt.

