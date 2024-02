Dieses Gericht sorgt für Überraschungen bei jedem am Tisch! Kannst du erkennen, wo die Nudel endet und das Fleisch beginnt? Spätestens nach dem zweiten Bissen wird es offensichtlich, dass hier eine geschickte Vertauschung stattgefunden hat. Die Pasta entpuppt sich als Fleischkreation und das, was aussieht wie klassische Fleischbällchen, ist in Wahrheit aus Käsenudeln zubereitet.

Dieses Rezept vergisst du so schnell nicht, denn es wird dich und deine Gäste gleichermaßen verblüffen und verzaubern. Nachdem dann aber die erste Welle der Verwunderung verebbt ist, merkt man, wie lecker die Käsenudeln mit Hähnchenbrust schmecken.

Käsenudeln und Hähnchenbrust im Rollentausch

Die Idee für dieses Rezept kam uns, als wir uns gefragt haben, wie man zwei Klassiker – Hähnchen und Käsenudeln – zu einem neuen Gericht kombinieren könnte. Und so entstand diese köstliche Kombination, die nicht nur originell, sondern auch noch supereinfach zuzubereiten ist.

Die Hähnchenbrust wird mithilfe einer Kartoffelpresse zu Nudeln verarbeitet, die eine weiche, aber dennoch bissfeste Konsistenz haben. Die Fleischbällchen bestehen aus Käsenudeln, die zu Bällchen geformt, paniert und danach frittiert werden. Abgerundet wird das Gericht von Tomatensoße, Parmesan und Basilikum.

Dieses Mahl wird deine Gäste verwirren und ihnen das Gefühl geben, in einem kulinarischen Wunderland gelandet zu sein. Viel Spaß beim Veräppeln, pardon: Vernudeln!

Käsenudeln mit Hähnchenbrust Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für die Fleischnudeln: 400 g durch den Fleischwolf gelassene Hähnchenbrust

125 g durch den Fleischwolf gelassenen weißen Speck

50 ml Sahne

1 TL weißen Pfeffer

1 EL Salz

1 Eiweiß

2 l Wasser zum Garen

3 EL Salz zum Garen Für die Pasta-Bällchen: 200 g kleine gekochte Hörnchennudeln

100 geriebener Cheddar

50 g Sahne

Salz

Pfeffer

Mehl für die Panade

Ei für die Panade

Paniermehl für die Panade

2 l Pflanzenöl zum Frittieren Außerdem: Tomatensauce

Parmesan

Basilikum Zubereitung Friere zunächst das Geflügelhack und den durchgelassenen Speck für 30 Minuten ein. Es ist wichtig, dass alles so kalt wie möglich ist; wenn möglich, stelle auch den Zerkleinerer in den Gefrierschrank.

Fülle nun den Zerkleinerer mit der Hälfte vom Geflügelhack und vom Speck. Gib 25 ml Sahne, das Eiweiß sowie die Hälfte vom Salz und vom Pfeffer hinzu. Zerkleinere alles stoßweise 1 bis 2 Minuten lang, bis eine glatte, cremeartige Masse entstanden ist. Wiederhole alles mit den restlichen Zutaten für die Fleischnudeln. Wir zerkleinern alles in zwei Schritten, damit die Masse nicht zu lang püriert und dadurch zu warm wird. Füge schließlich beide Hälften zusammen und verrühre sie miteinander.

Salze das Wasser im Topf, koche es auf und schalte dann den Herd aus, bis das Wasser auf ca. 80 °C abgekühlt ist. Fülle die Fleischmasse dann in eine Kartoffelpresse und halte sie ca. 25 cm über den Topf. Drücke die Presse langsam zusammen und lass die so entstehenden Nudeln ins Wasser gleiten; hilf am Ende ruhig mit einer Schere nach. Lass die Fleischnudeln ca. 5 Minuten im Wasser ziehen und nimm sie dann mit einer Schöpfkelle heraus.

Koche nun die Hörnchennudeln und gib geriebenen Cheddar und Sahne hinzu, solange sie noch heiß sind. Schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab und verrühre alles miteinander. Stelle die Nudeln abgedeckt für 1 Stunde in den Kühlschrank.

Forme aus den Käsenudeln Kugeln und paniere diese in Mehl, Ei und Paniermehl. Frittiere sie in ca. 170 °C heißem Fett. Serviere schließlich die Fleischnudeln mit den Pasta-Bällchen mit Tomatensauce, Basilikum und Parmesan.

