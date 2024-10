Käsetörtchen: deftiges Fingerfood zum Wegnaschen

Hast du Gäste zu Besuch, ist es immer gut, einen kleinen Snack parat zu haben. So wie diese Käsetörtchen. Diese kombinieren knusprigen Mürbeteig mit einer cremigen Füllung und schmecken wirklich allen, die die probieren. Noch dazu sind sie einfach zuzubereiten. Wir zeigen, wie es geht!

So machst du Käsetörtchen

Eine Party ist nur so gut wie das Essen, was bei ihr serviert wird. Das mag für einige eine etwas kontroverse Aussage sein, wir bei Leckerschmecker sind jedoch der festen Ansicht, dass dem so ist. Besonders deftiges Fingerfood hat es uns angetan, denn es passt zu jeder Tageszeit und schmeckt zu einer Tasse Kaffee genauso gut wie zu einem Glas Wein oder Bier. Vor einer Weile sind wir bei unseren Suchen nach neuen Rezeptideen auf diese Käsetörtchen gestoßen, haben sie ausprobiert und müssen sagen: Die sind wirklich der perfekte Snack für Zwischendurch.

Unsere Käsetörtchen sind angelehnt an eine Schweizer Nascherei aus dem Wallis, die den einfach spritzigen Namen Chäschüechli tragen. Viel Spaß dabei, das auszusprechen. Übersetzt heißt dieser Zungenbrecher schlicht „Käseküchlein“. Dabei handelt es sich jedoch keineswegs um kleine Käsekuchen, sondern eine Art Käsequiche im Miniaturformat. Ein knuspriger Mürbeteigboden wird mit einer cremigen Füllung versehen, die aus Sahne, Ei und Bergkäse besteht. Gebacken geht diese Füllung fluffig auf und sorgt mit Sicherheit für großen Andrang auf dem Büffet.

Welchen Käse du für die Füllung deiner Käsetörtchen verwendest, ist dir selbst überlassen. Wir mögen am liebsten einen würzigen Bergkäse oder Gruyère, aber auch Parmesan oder sogar klein gehackter Brie schmecken bestimmt hervorragend. Dazu eine Prise Muskatnuss oder etwas gehackter Thymian und besser kann es kaum schmecken.

Noch weitere Ideen für Fingerfood gefällig? Wir haben da etwas für dich. Hackfleisch-Blätterteig-Schnecken zum Beispiel schmecken zu jedem Anlass und Feta-Röllchen sind nahezu unwiderstehlich.