Gesundheitsboost: Warum du deinen Kaffee am Morgen trinken solltest

Für viele beginnt der Tag erst nach der morgendlichen Tasse Kaffee, aus der im Laufe des Tages schnell mal zwei, drei, vier oder auch mehr Tassen werden können. Zu viel des schwarzen Lebenselixiers gilt als ungesund. Die Folgen wie Herzrasen, Schwindel, Schweißausbrüche und Schlaflosigkeit sind bekannt. Doch eine neue Studie aus den USA belegt nun, dass nicht immer die Menge des Kaffeekonsums entscheidend ist, sondern wann er getrunken wird.

Wie du deiner Gesundheit mit der Tasse Kaffee am Morgen etwas Gutes tust

Dass Kaffee gesund ist, haben wir schon lange geahnt, Doch nun bestätigt dies auch eine wissenschaftliche Studie. Ein Forscherteam von mehreren verschiedenen US-Universitäten hat herausgefunden, dass nicht die Anzahl der getrunkenen Tassen Kaffee 🛒 einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit hat, sondern der Zeitpunkt, wann sie getrunken werden. Der Studie, die Anfang Januar im „European Heart Journal“ veröffentlicht wurde, ist zu entnehmen, dass Menschen, die morgens ihren Kaffee trinken, ein 31 Prozent geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Gleichzeitig sinkt auch die Wahrscheinlichkeit um 16 Prozent, an einem solchen Leiden zu sterben.

In der Studie wurden insgesamt 40.725 Teilnehmende zu ihren täglichen Ernährungsgewohnheiten und ihrem Kaffeekonsum befragt. Dabei entdeckten die Forschenden, dass Menschen, die ihren Kaffee zwischen vier Uhr morgens und 11:59 Uhr mittags tranken, eben ein geringeres Sterberisiko haben. Eine mögliche Erklärung: Wer seinen Kaffee erst spät am Tag trinkt, kann den Schlaf-Wach-Rhythmus stören, indem die Melatoninproduktion gehemmt wird, was wiederum Ein- und Durchschlafprobleme verursachen und zudem zu einen höheren Blutdruck, oxidativem Stress sowie einem größeren Risiko für Herz-Kreislauf-Beschwerden führen kann.

Wusstest du, dass die Deutschen rund 450 Tassen Kaffee pro Jahr und pro Kopf trinken? Im europäischen Vergleich liegen wir damit nur auf Platz acht. Beinahe doppelt so viel mit 925 Tassen und somit Spitzenreiter sind die Luxemburger. Wem der Koffeinkick im Kaffee nicht ausreicht, kann daraus auch Essbares wie Kaffee-Zimtschnecken oder Kaffeemuffins zubereiten.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Aber nicht nur der Zeitpunkt des Kaffeegenusses ist entscheidend, sondern auch die Menge. Wer morgens zwei bis drei Tassen des Heißgetränkes oder mehr genießt, profitiert im größeren Maße von den positiven Aspekten als diejenigen, die am Morgen nur eine Tasse Kaffee trinken, so heißt es in der Studie.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.