Mit diesem Kuchen bist du ganz sicher bereit fürs nächste Kaffeekränzchen

Kaffee und Kuchen: ein unschlagbares Duo, das sich nicht nur auf der Kaffeetafel, sondern auch im Teig vereinen kann. Dieser saftige Kaffee-Nuss-Kuchen bringt das Beste aus beiden Welten zusammen: aromatischer Kaffee trifft auf feine Nuss-Noten und wird mit einem himmlisch cremigen Frischkäse-Frosting gekrönt. Perfekt für den gemütlichen Nachmittagskaffee, als süße Überraschung für Gäste oder einfach zum Selbergenießen. Worauf wartest du noch? Ran an die Küchenmaschine!

Der beste Kaffee-Nuss-Kuchen: schnell und einfach gebacken

Das Gute an diesem Rezept: Es handelt sich um einen ganz einfach Rührkuchen, den wir mit ein paar Tricks und Kniffen aufpeppen. Womöglich wird der Kaffee-Nuss-Kuchen damit dein neuer Lieblingskuchen. Zuerst vermischst du alle trockenen Zutaten miteinander. Anschließend schlägst du Butter und Zucker schaumig und gibst nach und nach die Eier dazu. Als nächstes rührst du die Milch und den Kaffee unter, bis du eine gleichmäßige Mischung erhältst. Dann brauchst du nur noch die flüssigen mit den trockenen Zutaten zu einem Teig vermengen. Ab in die Kuchenform 🛒 und in den Ofen damit! Nachdem der Kuchen vollständig abgekühlt ist, erhält er noch ein Frosting aus Frischkäse, Butter, Puderzucker und etwas aufgelöstem Instantkaffee. Toppen kannst du das Ganze mit gehackten Haselnüssen. Jetzt heißt es nur noch in Stücke schneiden und genießen!

Manchmal muss es dann doch einfach ein bisschen anders sein – ob vegan, noch nussiger oder mit extra Wow-Effekt! Daher habe ich noch ein paar Vorschläge in petto, wie du unser Rezept bei Bedarf abwandeln kannst.

Unser Kaffee-Nuss-Kuchen funktioniert auch in vegan. Die Butter ersetzt du durch pflanzliche Margarine. Eier lassen sich durch gequollene Leinsamen oder Apfelmus austauschen. Und bei der Milch und beim Frischkäse kannst du ebenso auf eine pflanzliche Alternative deiner Wahl setzen.

Wenn du es noch nussiger magst, mische doch beim nächsten Mal ganze Nüsse mit in den Teig oder verwende Walnüsse statt Mandeln und Haselnüssen. Sie geben dem Ganzen ein leicht herbes Aroma. Auch ein Schuss Amaretto hebt den Kuchen auf ein anderes Level.

Und falls du dich nicht mit Kaffee und Nüssen zufriedengeben magst, gibt es immer die Option Schokolade mit ins Spiel zu bringen. Mische zum Beispiel Schokotropfen unter den Teig. Oder tausche das Frischkäse-Frosting durch eine Schokoladenglasur aus. Fröhliches Backen!

Kaffee-Nuss-Kuchen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Abkühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 10 Stücke Kochutensilien 1 Kastenform, 30 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 150 g Mehl

125 g Haselnüsse gemahlen

125 g Mandeln gemahlen

1 Päckchen Vanillezucker

1 TL Backpulver

1/2 TL Natron

1 Prise Salz

125 g Butter weich

150 g Zucker

2 Eier

50 ml Milch

150 ml Kaffee Für das Frosting: 1 TL Instantkaffeepulver

1 EL heißes Wasser

60 g Puderzucker

50 g Butter weich

150 g Frischkäse zimmerwarm

30 g Haselnüsse grob gehackt (optional) Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C (Ober-/Unterhitze) oder 150 °C (Umluft) vor. Fette eine Kastenform ein und bestäube sie mit Mehl oder lege sie mit Backpapier aus.

Vermenge Mehl, Haselnüsse, Mandeln, Vanillezucker, Backpulver, Natron und Salz in einer Schüssel. Schlage die Butter mit Zucker schaumig. Füge die Eier nacheinander hinzu und rühre Milch und Kaffee mit ein. Gib die flüssigen Zutaten zur Mehlmischung und vermenge alles, bis ein glatter Teig entsteht.

Fülle den Teig in die Kuchenform und backe ihn ca. 45–50 Minuten. Mach die Stäbchenprobe, um zu sehen, ob er durch ist. Lass den Kuchen in der Form etwas abkühlen, dann vollständig auf einem Gitter.

Löse in der Zwischenzeit Instantkaffee in 1 EL heißem Wasser auf und lass ihn kurz abkühlen. Schlage Butter mit Puderzucker cremig. Rühre den Frischkäse und Kaffee unter und alles zu einer glatten Creme.

Verteile das Frosting auf dem Kuchen und streue optional grob gehackte Haselnüsse darüber.

