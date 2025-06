Schmeckte schon dem österreichischen Kaiser: Kaiserschmarrn mit Erdbeerkompott

Kaiserschmarrn ist eines dieser Gerichte, das warm aus der Pfanne am besten schmecken. Die fluffigen, in Butter goldbraun gebackenen Pfannkuchenstücke ergeben zusammen mit fruchtigem Erdbeerkompott ein einfaches, aber raffiniertes Frühstück oder Dessert. Probiere es selbst einmal aus und serviere dir und deinen Liebsten Kaiserschmarrn mit Erdbeerkompott.

Kaiserschmarrn mit Erdbeerkompott: süß, warm und einfach gut

Kaiserschmarrn gehört zu den Klassikern der österreichischen Küche. Besonders in den Alpenregionen – von Tirol bis Salzburg – steht das Gericht auf jeder Hütte und in vielen Gasthäusern auf der Karte. Es entstand im 19. Jahrhundert am Wiener Hof. Einer weit verbreiteten Erzählung nach sollte dem Kaiser Franz Joseph I. ein einfaches Mehlspeisengericht serviert werden. Als es dem Monarchen besonders gut schmeckte, benannte man es kurzerhand „Kaiserschmarrn“. Auch heute weckt das Gericht Erinnerungen an Skitage, Spaziergänge durch die Berge oder Familienurlaube in Österreich.

Der Teig für Kaiserschmarrn besteht aus einfachen Zutaten: frische Eier, Mehl, Milch und etwas Zucker. Durch das getrennte Aufschlagen von Eiweiß und Eigelb wird der Teig besonders luftig. Beim Braten entsteht eine goldene Kruste, während das Innere weich bleibt. Du zerreißt den Teig während des Bratens in unregelmäßige Stücke – das macht den Kaiserschmarrn so charakteristisch.

Das Erdbeerkompott ergänzt die Süße des Teigs mit einer fruchtigen Note. Du verwendest dafür frische oder tiefgekühlte Erdbeeren, Sauerkirschnektar und Zucker. Kurz aufgekocht entsteht ein sämiges Kompott, das mit seinem frischen Aroma ideal zum warmen Schmarrn passt. Wer mag, gibt noch etwas Vanille oder ein kleines Stück Zimtstange dazu.

Viele verbinden Kaiserschmarrn mit Kindheitserinnerungen. Ob zum Sonntagsfrühstück, als Dessert für Gäste oder als süßer Abschluss eines langen Tages – Kaiserschmarrn mit Erdbeerkompott überzeugt immer. Das Gericht steht für einfache Küche, die glücklich macht – ohne viele Zutaten, aber mit viel Geschmack

Kaiserschmarrn mit Erdbeerkompott Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Kaiserschmarrn: 6 Eier

100 g Zucker

200 ml Vollmilch

160 g Weizenmehl Type 405 Für das Kompott: 300 g Erdbeeren

300 ml Sauerkirschnektar

50 g Zucker

1 EL Speisestärke

Außerdem:

4 EL Butterschmalz

3 EL Puderzucker Zubereitung Trenne die Eier. Schlage 60 g Zucker mit dem den Eigelben auf. Gieße die Milch unter Rühren hinzu. Rühre zum Schluss das Mehl unter und lass den Teig 10 Minuten quellen.

Bereite währenddessen das Kompott zu, indem du die Erdbeeren wäschst und viertelst. Koche 275 ml Nektar und dem Zucker auf und gib die Erdbeeren hinzu. Lass das Kompott 5 Minuten köcheln. Rühre die Stärke mit dem restlichen Nektar glatt und gieße sie zum Kompott. Lass es noch 1 Minute weiter köcheln und danach abkühlen.

Schlage das Eiweiß sehr steif und lass den restlichen Zucker einrieseln. Habe den Eischnee unter den Teig.

Erhitze 2 EL Butterschmalz in einer Pfanne und gib die Hälfte des Teigs hinein. Backe ihn bei mittlerer Hitze von der unteren Seite goldbraun. Wende ihn dann und lass ihn kurz anstecken. Zerrupfe den Teig mit einem Pfannenwender und brate den Kaiserschmarren rundum goldbraun.

Halte ihn warm und wiederhole das Prozedere mit dem restlichen Teig.

Verteile die Kaiserschmarrn zusammen mit dem Erdbeerkompott auf Tellern und bestäube sie nach Belieben mit Puderzucker.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.