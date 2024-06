Süße Himbeersuppe: Diese fruchtige Sommersuppe sorgt für Erfrischung

Sommerzeit ist Suppenzeit! Ja, richtig gelesen, denn es gibt eine ganze Reihe von wunderbaren Rezepten für kalte Suppen, die dich erfrischen und den kleinen Hunger stillen, ohne schwer im Magen zu liegen. Dabei sind die kalten Sommersuppen nicht nur ausgesprochen lecker, sondern auch gesund! Eine Vertreterin dieses kulinarischen Genres ist die leckere Himbeersuppe. Sie schmeckt als Hauptgang, Snack oder Nachspeise und ist in gerade einmal zehn Minuten fertig.

Himbeer-Suppe: auch „beschwipst“ ein Genuss

Du kannst die Himbeersuppe als Vertreterin der Fruchtsuppen oder Kaltschalen betrachten, die seit Jahrhunderten in Deutschland zu sommerlichen Temperaturen gereicht werden. Doch auch im restlichen Europa haben Fruchtsuppen eine lange Tradition. Besonders beliebt sind sie in Skandinavien. Die Hagebuttensuppe, welche dort sogar als Instantgericht zu haben ist, hat in Schweden den Status eines Nationalgerichts.

In Ungarn ist die sogenannte „beschwipste Sauerkirschsuppe“ beliebt. Wir verstehen, warum. Wer mag, kann in unserer Himbeersuppe einen Teil des Joghurts mit 200 ml Rotwein oder Sekt ersetzen. Damit ist der Genuss der beschwipsten Suppe den Erwachsenen vorbehalten. Hältst du dich an unser Grundrezept, haben auch Kinder Spaß an unserer hellpinken Suppe!

Die Himbeersuppe schmeckt so wunderbar cremig und sahnig. Neben dem wunderbaren Geschmack ist das Beste aber die unglaublich einfache und schnelle Zubereitung. Du musst nur die Himbeeren in einen Mixer geben und fein pürieren. Anschließend vermischst du sie mit den restlichen Zutaten. Stelle die Suppe danach für mindestens eine Stunde kalt. Wenn doch nur jedes Rezept so schnell von der Hand ginge!

Eine ähnliche Kreation ist unser Himbeer-Joghurtdrink. In zehn Minuten ist er schon fertig! Unsere kalte Erdbeersuppe mit Joghurt ähnelt der Himbeer-Suppe ebenfalls und passt ausgezeichnet zur Erdbeerzeit. Wer es etwas herzhafter mag, aber genauso unkompliziert, sollte Gazpacho probieren. Die kalte Tomatensuppe ist ein Liebling der Spanier im heißen mediterranen Sommer.