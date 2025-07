Kaltgerührte Himbeerkonfitüre: weniger Aufwand, mehr Geschmack

In diesem einfachen Rezept verwandelst du frische Himbeeren in eine köstliche Himbeerkonfitüre. Das Beste an ihr: Du benötigst nur wenige Zutaten und verzichtest komplett aufs Kochen. Die kaltgerührte Himbeerkonfitüre überzeugt durch ihre leuchtend rote Farbe und ihren intensiven Fruchtgeschmack.

Schnelles und einfaches Rezept für kaltgerührte Himbeerkonfitüre

Anhand von Ausgrabungen geht man heute davon aus, dass es die ersten süßen Brotaufstriche bereits zu Zeiten des Römischen Reichs gab. Archäologen fanden Tongefäße aus der Zeit, in denen sich Zwetschgenmus befand.

Die erste Marmeladenmanufaktur der Welt wurde 1797 in der schottischen Stadt Dundee gebaut. Aufgrund eines Sturms musste ein spanisches Handelsschiff im Hafen der Stadt anlegen. An Bord des Schiffs fand sich eine große Menge Bitterorangen. Da die Früchte roh fast ungenießbar sind, begann die findige Kaufmannsfrau Janet Keiller, die Früchte kleinzuhacken und mit sehr viel Zucker einzukochen und in ihrem Laden zu verkaufen. Die berühmte Orangenmarmelade war geboren.

Wusstest du, dass sich streng genommen nur Fruchtaufstriche aus Zitrusfrüchten Marmelade nennen dürfen? Aufstriche aus anderen Früchten müssen sich Konfitüre nennen.

Für die kaltgerührte Himbeerkonfitüre benötigst du im Grunde nur drei Zutaten: Himbeeren, Gelierzucker im Verhältnis 1:1 und Limettensaft. Für eine weitere Geschmackskomponente fügen wir aber noch kandierten Ingwer hinzu.

Das Besondere an dieser Zubereitungsart ist, wie der Name auch schon verrät, dass du die Himbeerkonfitüre nicht kochen musst. Du zerdrückst die Früchte lediglich grob und gibst sie zusammen mit Gelierzucker, optional Ingwer und Limettensaft in die Rührschüssel einer Küchenmaschine. Danach vermischst du alles gut und füllst die Konfitüre sofort in saubere, sterilisierte Gläser.

Während herkömmliche Konfitüren durch das Kochen ihre feste Konsistenz verlieren, behält die kaltgerührte Variante kleine Fruchtstücke, die beim Essen angenehm auf der Zunge zerplatzen.

Auch wenn die Zubereitung der Konfitüre recht lange dauert, lohnt es sich. Der Geschmack ist einfach unvergleichlich lecker und jede Minute, die man in der Küche verbringt, wert.

Kaltgerührte Himbeerkonfitüre Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 4 Gläser à 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 500 g Himbeeren

400 g Gelierzucker ohne Kochen z. B. Diamant Gelierzauber (online hier 🛒)

30 g kandierter Ingwer optional

3 EL Limettensaft Zubereitung Zerdrücke die Himbeeren grob mit einer Gabel.

Mahle 100 g Gelierzucker zusammen mit dem Ingwer fein und fülle die Mischung in die Rührschüssel einer Küchenmaschine.

Gib die Himbeeren, den restlichen Gelierzucker und den Limettensaft hinzu und mische alles für 10 Minuten mit der Küchenmaschine bei höchster Stufe.

Fülle die kaltgerührte Himbeerkonfitüre danach sofort in die Gläser und lagere sie im Kühlschrank. Notizen Die kaltgerührte Himbeerkonfitüre hält sich ungefähr 1,5 Wochen.

Alternativ kannst du auch ein Handrührgerät verwenden.

