Hektik am Morgen? Gönn dir einen Chamomile Latte

Chai Latte, Hibiskus-Latte, Kamillen-Latte: Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, außergewöhnliche Milchtee-Variationen aufzuspüren. Heute bekommt der klassische Kamillentee ein Upgrade. Neugierig? Lies weiter!

Samtig und beruhigend: Rezept für Kamillen-Latte

Du trinkst Kamillentee, nur wenn du krank bist und danach verschwindet die Teepackung wieder in der hintersten Ecke des Küchenschranks? Dann hast du noch nie einen Kamillen-Latte oder Chamomile Latte gehabt. Er gibt dem sanften Kräutertee einen neuen, modernen Anstrich und macht ihn salonfähig. Meiner Meinung nach kann der milchige Teegenuss locker mit Chai Latte und Co. mithalten. Und wenn du genauso wie ich von Natur aus eh schon eher zur nervösen Sorte gehörst, könnte es die perfekte Alternative zum morgendlichen Kaffee sein. Schluss mit Herzrasen, „Kaffeeschwitzen“ und Unruhe! Das Tolle am Kamillen-Latte: Du kannst ihn auch wunderbar vor dem Schlafengehen trinken. Er ist der perfekte Schlummertrunk.

Die ätherischen Öle der Kamille haben nämlich eine beruhigende Wirkung, ganz gleich, ob Magen-Darm-Probleme oder seelische Anspannung. Außerdem bekommt sie durch die Pflanzenstoffe Azulen und Bisabolol eine entzündungshemmende und antibakterielle Wirkung. Zusätzlich sind in der Kamille einige Antioxidantien enthalten, die deinem Immunsystem einen Boost geben können – auch, wenn du nicht krank bist. Wenn das kein natürliches Wundermittel ist, weiß ich auch nicht!

Also, warum nicht die Kraft dieser kleinen Blume in den nächsten Schluck deines Kamillen-Lattes einfließen lassen? Ein bisschen Wohlgefühl für Körper und Seele hat noch nie jemandem geschadet. Probier’s einfach aus!

Für den Chamomile Latte bereitest du dir einfach einen starken Kamillentee zu. Während er zieht, kannst du in einem kleinen Topf oder im Milchaufschäumer Milch erwärmen. Die warme Milch vermischst du dann mit dem fertigen Kamillentee und süßt nach Belieben mit Honig. Etwas Vanilleextrakt gibt dem ganzen eine besondere Note. Zum Schluss kannst du deinen Kamillen-Latte mit Milchschaum toppen und ihn mit ein paar getrockneten Kamillenblüten und einer Prise Zimt garnieren. Fröhliches Schlürfen!

Kamillen-Latte Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 2 Teebeutel Kamillentee

150 ml Wasser

250 ml Milch

1 TL Honig

1/2 TL Vanilleextrakt

getrocknete Kamillenblüten optional, zum Garnieren, online z.B. hier 🛒

Zimt optional, zum Garnieren Zubereitung Gib die Teebeutel in eine Tasse und übergieße sie mit 150 ml kochendem Wasser. Lass den Tee ca. 5-7 Minuten ziehen.

Während der Tee zieht, erhitze die Milch in einem kleinen Topf oder in einem Milchaufschäumer, bis sie heiß ist, aber nicht kocht. Wenn du möchtest, schäume die Milch auf.

Entferne die Teebeutel und rühre den Honig sowie Vanilleextrakt in den Tee ein.

Gieße die warme Milch in den Tee und rühre alles gut um. Löffel nach Wunsch Milchschaum obendrauf.

Garniere den Kamillen-Latte optional mit ein paar Blüten und etwas Zimt.

