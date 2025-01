Karamell-Käsekuchen: unverschämt lecker

Starte mit der Zubereitung des Bodens. Gib dafür die Butterkekse in einen Gefrierbeutel und zerstoße sie mit einem Nudelholz, bis sie fein sind. Verknete dann die Butter mit den Keksbröseln und drücke sie in eine gefettete Springform. Forme dabei einen 2 cm hohen Rand. Stelle den Boden anschließend für 20 Minuten kalt.

Bereite in der Zwischenzeit die Karamellsoße zu, indem du den Zucker in einer Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen lässt. Sobald sich der Zucker komplett aufgelöst hat, rühre schnell die Butter ein. Nachdem sich auch diese aufgelöst hast, kannst du die Sahne dazugießen. Achtung: An dieser Stelle wird das Karamell erst einmal wieder fest. Rühre so lange weiter, bis alles wieder flüssig ist. Fülle das Karamell dann in ein anderes Gefäß um. Tipp: Ist die Karamellsoße zu dickflüssig, rühre noch ein wenig Sahne oder Milch ein.