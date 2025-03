Karotten-Joghurt-Salat: leichter Genuss für den Frühling

Endlich Frühling! Wir zelebrieren den Beginn der wärmeren Jahreszeit mit einem leichten und knackigen Salat, der nicht nur köstlich schmeckt und schnell zubereitet ist, sondern auch eine große Portion Vitamine enthält. Neugierig? Dann bereite mit uns einen Karotten-Joghurt-Salat zu.

Unkomplizierte Zubereitung: Rezept für Karotten-Joghurt-Salat

Seinen Ursprung hat der Karotten-Joghurt-Salat in der türkischen Küche. Dort wird er jedoch mit frischer Minze zubereitet statt mit Petersilie. Bevorzugst du den Frischekick der Minze, dann tausche die Kräuter einfach aus. Auch verfeinern wir unsere Variante im vergleich zum Original mit einem Spritzer Zitronensaft für noch mehr Aroma.

Für den Salat brauchst du neben Möhren und cremigem griechischen Joghurt nur noch Salz, Pfeffer, etwas Olivenöl und Knoblauch. Beginne damit, die Möhren zu schälen und dann in kleine Stifte zu raspeln. Das geht besonders gut mit einer Vierkantreibe 🛒. Danach musst du die Karottenraspel nur noch in eine Schüssel füllen, mit Joghurt, einer gepressten Knoblauchzehe, gehackter Petersilie, etwas Olivenöl, einem Spritzer Zitronensaft sowie Salz und Pfeffer vermischen. Für den Salat geht es zum Durchziehen für 15 Minuten in den Kühlschrank, bevor du ihn auch schon genießen kannst. Wir wollen nicht übertreiben, aber möglicherweise ist der Karotten-Joghurt-Salat der einfachste Salat der Welt.

Was an diesem Rezept neben der leichten Zubereitung noch begeistert, ist einfach der frische Geschmack. Knackige Karotten treffen auf erfrischenden Joghurt und würzigen Knoblauch. Und wenn das nicht schon genug wäre, versorgt dich der Salat auch noch mit Vitamin C, Beta-Carotin, Kalium und Ballaststoffen und das bei mageren 33 Kilokalorien auf 100 Gramm.

Suchst du nach einer leichten Mahlzeit zum Mittag oder Abend, die nicht so schwer im Magen liegt, ist der Karotten-Joghurt-Salat einfach perfekt. Er schmeckt aber auch als Beilage zum Beispiel zum BBQ im Sommer oder einem Fischgericht. Und noch eine gute Nachricht: Er ist wandelbar. Verpasse ihm mit Chileflocken eine scharfe Note oder rasple noch Radieschen, Apfel oder Rettich mit hinein. Mit den Lieblingsnüssen als Topping verpasst du ihm noch mehr Power.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Den leckeren Karotten-Joghurt-Salat könnte es jeden Tag geben. Wir haben aber noch mehr für dich. Ein Kohlrabi-Apfel-Salat, ein Red Goddess Salad oder ein Rote Bete Salat mit Apfel liefern dir ausreichend Power für den Frühling.

Karotten-Joghurt-Salat Judith 4.09 ( 47 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Ziehzeit: 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 600 g Karotten

350 g griechischer Joghurt 10 % Fett

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

1 Spritzer Zitronensaft

Salz und Pfeffer

1/2 Bund Petersilie Zubereitung Schäle die Karotten und rasple sie mit einer Küchenreibe in feine Streifen. Fülle die Raspel in eine Schüssel.

Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn fein. Wasche die Petersilie und hacke sie ebenfalls klein. Gib beides zu den Karotten.

Füge Joghurt, Knoblauch, Petersilie, Olivenöl, Salz und Pfeffer sowie einen Spritzer Zitronensaft hinzu. Verrühre alle Zutaten gründlich miteinander und stelle den Salat für 15 Minuten zum Ziehen in den Kühlschrank.

Schmecke ihn danach noch einmal ab und genieße ihn als Beilage oder leichte Hauptmahlzeit.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.