Rezept mit Genusspotenzial: Karotten-Lauch-Suppe

Suppen sind nicht nur etwas für kalte Tage. Ich persönlich esse sie das ganze Jahr über, entweder als leichtes Mittag- oder Abendessen, denn sie sind gesund und einfach zuzubereiten. Außerdem sind Suppen unglaublich vielseitig. Meine neuste Lieblingssuppe ist die Karotten-Lauch-Suppe. Sie ist in gerade einmal einer halben Stunde fertig und schmeckt superlecker.

Karotten-Lauch-Suppe: so einfach, so gut

Möhren sind eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt. Sie wurden sie ursprünglich im Nahen Osten angebaut und fanden im Mittelalter ihren Weg nach Europa. Karotten sind bekannt für ihren hohen Gehalt an Beta-Carotin und werden seit jeher in allen möglichen Gerichten verwendet, von Suppen bis hin zu Eintöpfen und Salaten. Die Farbe der Möhren variiert je nach Sorte und reicht von einem tiefen Orange bis hin zu Gelb und sogar Violett.

Lauch wird auch Porree genannt und gehört zur Familie der Zwiebelgewächse. Er ergänzt die Süße der Möhren durch seine würzige Note perfekt. Ein Gemüse mit nordischem Ursprung, das schon von den Römern wegen seines milden Geschmacks und seiner Vielseitigkeit geschätzt wurde. In Großbritannien findet man Lauch ebenfalls in vielen traditionellen Gerichten, und er gilt dort fast als nationales Gemüse.

Die Zubereitung der Karotten-Lauch-Suppe gestaltet sich denkbar einfach. Du benötigst wenige, aber frische Zutaten: Möhren, Lauch, Zwiebeln, Äpfel, ein wenig Ingwer und Chili für den Extra-Kick. Zitronensaft, Petersilie und Joghurt verfeinern den Geschmack.

Schäle oder wasche Gemüse sowie Äpfel und schneide alles klein. Brate dann alles bis auf den Lauch in einem Topf an und gieße mit Gemüsebrühe 🛒 auf. Lass die Suppe etwa eine Viertelstunde köcheln und schmecke sie mit Salz und Zitronensaft ab. Dünste den Lauch in einer separaten Pfanne an. Serviere die Suppe mit Joghurt, Petersilie und dem Lauch.

Ich esse die Karotten-Lauch-Suppe am liebsten mit frisch gebackenen Baguette oder einem rustikalen Sauerteigbrot. Einige toppen sie auch mit gerösteten Sonnenblumenkernen oder Kürbiskernen, um der Suppe zusätzlichen Biss zu verleihen.

Karotten-Lauch-Suppe Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Äpfel

1 Zwiebel

1 Stück Ingwer 10 g

1 rote Chilischote optional

800 g Karotten

3 EL Öl

1 l Gemüsebrühe

1 Stange Lauch

Salz

Saft von einer 1/2 Zitrone

4 EL Joghurt

15 g Petersilie Zubereitung Schäle die Äpfel, viertele sie und entferne das Kerngehäuse. Schneide sie danach in Stücke.

Schäle auch Zwiebel und Ingwer und würfele beides fein.

Hacke die Chilischote klein. Magst du es nicht so scharf, entferne die Kerne vorher. Schäle die Karotten und schneide sie in Würfel.

Erhitze 2 EL des Öls in einem Topf und dünste Zwiebel, Ingwer und die Hälfte der Chili darin. Gib Möhren- und Apfelstücke dazu und brate sie eine Minute an. Lösche mit der Brühe ab und lass alles 15 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln.

Putze den Lauch und schneide das ihn in Scheiben. Erhitzte das restliche Öl in einer Pfanne und brate den Lauch darin 2 Minuten an.

Schmecke die Karotten-Lauch-Suppe mit Salz und Zitronensaft ab. Wasche und hacke die Petersilie.

Serviere sie mit dem Lauch, Joghurt, der Petersilie und dem restlichen Chili.

