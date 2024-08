Walnussbrot mit Sauerteig: einfach und köstlich

Was ist ein Frühstück ohne gutes Brot? Meiner Meinung nach nicht mal wert, es anzutreten. Es gibt nichts, was einen ansonsten schönen Morgen in meinen Augen so schnell ruinieren kann wie trockenes, langweiliges Brot. Ist es jedoch frisch gebacken und fluffig, mit knackiger Kruste, hat es die Kraft, einen schlechten Morgen besser zu machen. Erlebe die Macht eines guten Brotes und backe dieses Walnussbrot noch heute nach.

Walnussbrot mit Sauerteig

Dieses Rezept für Walnussbrot ist kein schwieriges, braucht aber dennoch ein wenig Zeit. Seine Basis ist nämlich kein Hefe-, sondern ein Sauerteig. Der hat mehrere Vorteile. So geht Sauerteig viel luftiger auf als mit Hefe gelockerter Teig. Dadurch bildet das Brot ein besonders fluffiges Inneres, auch „Krume“ genannt. Zudem ist Sauerteig fermentiert, das heißt, Enzyme zersetzen die Zucker im Mehl. Dadurch sind Backwerke auf dieser Basis besonders bekömmlich. Zu guter Letzt schmeckt Sauerteigbrot einfach hervorragend!

Du willst lernen, wie du deinen eigenen Sauerteig zu Hause machen kannst? Dann schau dir unser Videorezept über Sauerteig an! In unserer Küche findest du die besten Tricks für guten Sauerteig sowie eine leichte Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Möchtest du ein gutes Walnussbrot mit Sauerteig backen, solltest du etwas Zeit einplanen. Zunächst brauchst du nämlich einen Starter. Dieser enthält die Bakterien, die das Brot im Endeffekt lockern. Mithilfe des Starters mischst du einen Vorteig an, der etwa acht Stunden ruhen muss. Aus dem Vorteig wird mit mehr Mehl dann der richtige Teig, den du mit Walnüssen verfeinerst. Nach weiterer Gehzeit wandert das Brot dann endlich in den Ofen, wo es wunderschön aufgeht.

Belohnt wirst du mit einem Brot, das beim Anschneiden knuspert und dich dann mit einem weichen, luftigen Inneren verwöhnt. Bei jedem Bissen überraschen dich die aromatischen Walnuss-Stückchen. So muss Brot schmecken!

