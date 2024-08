Von diesem Buttermilchbrot wirst du nicht genug bekommen

Es geht einfach nichts über ein selbstgebackenes Brot. Hast du ebenfalls Lust darauf, dein Brot selber zu backen, dann ist dieses Buttermilchbrot perfekt. Die Zubereitung ist nicht schwer und das Brot begeistert mit einer knusprigen Krume.

Backe dein Buttermilchbrot mit diesem Rezept einfach selbst

Unser Buttermilchbrot ist perfekt für Backneulinge geeignet. Statt mit Sauerteig wird unser Brot mit Hefe in einem ofenfesten Topf gebacken. Das sorgt dafür, dass das Brot von innen nicht nur schön saftig, sondern von außen auch schön knusprig wird.

Zuerst bereitest du den Teig vor. Erhitze dafür die Buttermilch, bis sie lauwarm ist. Vermische dann den Zucker mit der Trockenhefe und gieße das lauwarme Wasser hinzu. Verrühre alles gut miteinander, sodass sich Hefe und Zucker vollständig auflösen können.

Nun kommen die beiden Mehlsorten mit dem Salz in eine Schüssel. Gieße die Buttermilch und das Hefe-Wasser-Gemisch dazu. Verrühre alles gut miteinander und knete alle Zutaten dann zu einem Teig. Erscheint dieser dir zu trocken, gib noch etwas Wasser dazu. Den Teig deckst du ab und lässt ihr 1,5 Stunden an einem warmen Ort ruhen. Auch du darfst dir jetzt gern eine kleine Pause gönnen.

Nach der Ruhezeit bestreust du eine Arbeitsfläche mit Mehl. Knete den Teig noch einmal durch und forme ihn dann zu einem runden Brotlaib. Dabei drehst du ihn immer wieder im Kreis und streichst dabei seine Seiten glatt. Dieser Vorgang nennt sich Rundwirken. Bist du damit fertig, kommt das Brot mit der Nahtstelle nach unten in einen mit Backpapier ausgelegten Topf oder in eine Springform. Bist du etwas mehr ausgestattet, dann lege dein Brot in einen Gärkorb. Gönn ihm eine weitere Pause von einer Stunde.

In der Zeit kannst du den Backofen vorheizen. Dann kommt dein Buttermilchbrot ohne Backpapier in den feuerfesten Topf (alternativ eine Springform) und wird dort für 10 Minuten vorgebacken. Reduziere die Hitze und backe es dann weitere 45 Minuten durch. Auch wenn frisches Brot verführerisch duftet und es sehr schwerfällt: Bevor du es anschneiden und probieren kannst, sollte es vollständig auskühlen.

