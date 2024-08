Leckeres Zucchinibrot ohne Hefe backen

Jetzt ist Zucchinizeit. Hast du erntereife Zucchini im eigenen Garten oder gerade welche gekauft, weißt aber nicht so recht, was du damit anstellen sollst? Wir haben eine Idee: Backe daraus doch mal ein Zucchinibrot. Das ist super saftig und bekommt mit unserem Rezept eine mediterrane Note. Kein Wunder, denn der Teig besteht fast nur aus Zucchini und zerbröseltem Feta. Hol deine Backutensilien aus dem Schrank und leg los.

Zucchinibrot: perfekt zum Naschen oder als Beilage

Juli ist der Monat, in dem es Zucchini in Hülle und Fülle gibt. Zum Glück ist das grüne Gemüse aber so vielseitig, dass du unzählige Köstlichkeiten aus ihm zubereiten kannst. Auch für dieses Zucchinibrot ist das Gemüse die perfekte Basis. Für die Zubereitung brauchst du neben Zucchini auch Feta, etwas Salz, Mehl, Olivenöl, Milch, Backpulver, Eier und eine Prise Muskatnuss.

Wasche zuerst die Zucchini, schneide die Enden ab und rasple sie dann mit einer Küchenreibe in kleine Stücke. Nun musst du die Zucchini erst gut abtropfen lassen, bevor du sie weiter verarbeiten kannst. Am besten drückst du sie mit den Händen aus oder gibst sie in ein Küchentuch und wringst so die Flüssigkeit heraus. Danach zerbröselst du den Feta in kleine Stücke.

Mische nun für den Teig die übrigen Zutaten zusammen und verrühre alles, bis du einen glatten Teig hast. Mische die Zucchini und den Feta dazu und rühre sie gut unter. Das war’s bereits. Fülle den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Kastenform und backe das Zucchinibrot für 80 Minuten im vorgeheizten Backofen. Bevor du dir nach dem Backen eine Scheibe gönnen kannst, sollte es aber erst vollständig abkühlen.

Ein Zucchinibrot ist nicht nur eine tolle Möglichkeit, überschüssige Zucchini zu verarbeiten, es schmeckt auch zu vielen Gelegenheiten. Genieße es zum Beispiel minimalistisch als Abendessen nur mit etwas Butter bestrichen oder als Beilage zu einer Suppe, einem Salat oder zu Gegrilltem.

Möchtest du wissen, was du noch alles aus Zucchini zubereiten kannst? Hier bist du richtig. Entdecke zum Beispiel mit Tomaten und Mozzarella gefüllte Zucchini, eine schnelle Zucchini-Frittata oder ein Zucchini-Risotto.