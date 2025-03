Snack-Alarm: Diese Karotten-Sesam-Bällchen sind gesund und lecker

Ich snacke unheimlich gern. Damit es aber nicht nur Chips oder Schoki werden, bin ich immer wieder auf der Suche nach neuen Rezepten, die gesünder und auch kalorienärmer sind. Letztens bin ich dann über diese Karotten-Sesam-Bällchen gestolpert. Sie sind schnell gemacht und stecken voller guter Zutaten und Aroma.

Karotten-Sesam-Bällchen: Snacke dich glücklich

Für die leckeren Kugeln benötigst du gemahlene Mandeln, Haferflocken, eine Möhre, getrocknete Aprikosen, Datteln, Tahini und Sesam. Du gibst alles bis auf den Sesam in einen Mixer und pürierst es durch. Forme die Masse dann mit den Händen zu Bällchen und rolle diese in dem Sesam. Fertig, ist dein Snack. Das ging doch wirklich in Windeseile, oder?

Die Vorteile der Karotten-Sesam-Bällchen liegen klar auf der Hand: Sie sind nährstoffreich, schnell und einfach gemacht, kommen ohne raffinierten Zucker daher, halten lange satt und sorgen für Energie. Das macht sie auch zu einem idealen Snack vor oder nach dem Workout. Ich nasche sie gern im Büro, wenn die Zeit bis zur Mittagspause zu lang ist.

Lass dich von dem Rezept inspirieren und probiere deine ganz eigene Kombination an Zutaten aus. Cranberrys, Pistazien, Cashewkerne und Kokosöl machen sich für Energy Balls ebenfalls gut.

Bei Leckerschmecker findest du noch viele weitere Rezepte für Energy Balls. Die Limetten-Energy-Balls sind ein Favorit der Redaktion. Aber auch die Matcha-Energy-Balls sind schnell weggewischt, wenn ich sie mit ins Büro bringe. Brauchst du etwas, das dich wach macht, sind die Espresso-Energy-Balls genau richtig. Sie geben dir einen ordentlichen Koffein-Kick.