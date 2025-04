Süßes Ostergeschenk zum Vernaschen: Karottenkuchen-Pralinen

Ostern ist das Fest der kleinen und oftmals süßen Überraschungen. Wir machen unseren Liebsten dieses Jahr mit selbst gemachten Karottenkuchen-Pralinen eine Freude. Und behalten noch ein paar für uns, denn die kleinen, mit weißer Schokolade umhüllten Kugeln sind einfach zu lecker, um nicht selbst ein paar zu vernaschen.

Rezept für Karottenkuchen-Pralinen: süße Freude

Wir verwandeln einen Kuchenklassiker in kleine süße Snacks, die nicht nur richtig gut schmecken, sondern auch eine schöne Präsent-Idee sind. Und gibt es einen besseren Zeitpunkt als Ostern, um die Karottenkuchen-Pralinen zu verschenken? Wohl kaum!

Glücklicherweise haben wir mit der Zubereitung kaum Arbeit: In nicht einmal einer halben Stunde sind wir durch damit, dann müssen die Karottenkuchen-Pralinen nur noch etwa eine Viertelstunde in den Tiefkühlschrank. Aber wir beginnen am besten einmal von vorne:

Zunächst benötigen wir natürlich Möhren, die wir schälen und mit einer Reibe raspeln. Im Anschluss mahlen wir Walnüsse fein, etwa in einem Standmixer. Dann vermengen wir beides mit Nussmus, Ahornsirup, etwas Zimt, Ingwer und Muskatnuss sowie Hafermehl. Daraus wird eine formbare Masse, aus der wir etwa 24 gleich große Kugeln rollen.

Während diese im Froster lagern, hacken wir weiße Schokolade und schmelzen sie zusammen mit Kokosöl über einem Wasserbad. Dann tauchen wir die Pralinen hinein und platzieren sie erneut im Tiefkühlschrank, damit sie fest werden und die Schokolade aushärten kann.

Tipp: Wer den Karottenkuchen-Pralinen das gewisse optische Etwas verleihen möchte, kann sie mit Zutaten wie beispielsweise gehackten Nüssen, Zuckerperlen oder gemahlenen, gefriergetrockneten Früchten verzieren. Dafür wälzt man sie nach dem Eintauchen in die Schokolade darin.

Karottenkuchen-Pralinen Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Kühlzeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 24 Stück Zutaten 1x 2x 3x 100 g Karotten

40 g Walnusskerne

250 g Nussmus

120 ml Ahornsirup

1 TL Zimt

1/2 TL Muskatnuss gerieben

1/2 g Ingwer gemahlen

180 g Hafermehl

170 g weiße Schokolade

30 g Kokosöl Zubereitung Schäle und reibe die Karotten. Mahle die Walnusskerne fein, zum Beispiel mit einem Standmixer 🛒

Verrühre das Nussmus mit dem Ahornsirup, Zimt, der Muskatnuss und dem Ingwer.

Gib das Mehl, die Karotten und Walnüsse dazu und vermenge alles gründlich.

Forme aus der Masse ca. 24 gleich große Kugeln und lege sie in den Tiefkühlschrank.

Hacke die Schokolade grob und lass sie mit dem Kokosöl über einem Wasserbad schmelzen. Verrühre beides.

Hole die Kugeln wieder aus dem Tiefkühlschrank und tauche sie nacheinander in die Schokolade. Lass sie anschließend 15 im Tiefkühlschrank trocknen und fest werden. Notizen Es ist möglich, die Pralinen nach dem Eintauchen in die Schokolade mit gehackten Nüssen, Kokosflocken oder anderen Zutaten zu verzieren.

