Bounty-Konfekt: leckeres Weihnachtsgeschenk aus 4 Zutaten

Wir lieben Pralinen, Trüffel und andere süße Sünden wie dieses selbst gemachte Bounty-Konfekt. Vor allem, wenn Feiertage wie Ostern, Weihnachten oder Valentinstag anstehen, verschenken wir sie gern als kleine Aufmerksamkeit. Auch zum Geburtstag sind sie eine feine Geschenkidee. Willst du deinen Lieben ebenfalls eine Freude machen? Dann informiere dich hier, wie du das Bounty-Konfekt zauberst.

Süßes Bounty-Konfekt zum Verschenken

Selbst gemachte Schokolade, Bonbons oder eben Bounty-Konfekt sind süße Präsente, über die sich jeder freut. Verpackt in einem hübsch dekorierten Glas sehen sie genauso zauberhaft aus, wie sie schmecken. Und die Zubereitung dieser DIY-Ideen ist so leicht, die kann man ruhig öfter mal verschenken. Oder du machst gleich die doppelte Ladung, um möglichst viele deiner Freunde und Familienmitglieder zu verwöhnen.

Für das Bounty-Konfekt brauchst du glücklicherweise keinen Großeinkauf zu machen oder Spezialitätenläden aufzusuchen. Alles, was du an Zutaten benötigst, findest du im herkömmlichen Supermarkt: Kuvertüre, Kokosraspeln, Butter und Kokosmilch – das war’s auch schon. Wie leicht du aus diesen vier Zutaten süße Pralinen herstellst? Wir verraten es dir:

Zunächst musst du eine Dose Kokosmilch rechtzeitig, also am besten bereits am Vorabend, in den Kühlschrank stellen. Dadurch bildet sie eine feste Schicht, die Kokoscreme, die du am nächsten Tag vorsichtig mit einem Löffel abschöpfen kannst.

Nun musst du die Kuvertüre über einem Wasserbad schmelzen. Im Anschluss kommen die Kokoscreme und Butter dazu. Alles wird zu einer geschmeidigen Creme verrührt, dann kannst du einige Kokosflocken unterheben. Diese Masse muss nun erst einmal eine Stunde im Kühlschrank stehen, damit sie fest wird. In dieser Zeit kannst du ja schon einmal die Gläser, in denen du das Bounty-Konfekt verschenken möchtest, verzieren.

Zum Schluss rollst du kleine Kugeln aus der Creme. Je nachdem, wie groß die Kugeln werden, werden aus der Creme circa 30 Stück. Diese wälzt du anschließend nur noch in Kokosraspeln oder geschmolzener Schokolade und stellst sie abermals kalt. Jetzt musst du dich in Zurückhaltung üben, um nicht alle kleinen Naschereien selbst aufzufuttern.

Weitere DIY-Geschenke aus der Küche gesucht? Deine Lieben freuen sich sicher auch über diese Oreo-Pralinen oder unsere einfachen Schokoladentrüffel. Süße Karamellbonbons sind ebenfalls eine tolle Idee. Oh, so viele leckere Präsente!