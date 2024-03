Einfache Schokoladentrüffel, zum Dahinschmelzen köstlich

In diversen Variationen und bunten Farben sind Pralinen verfügbar. Sie überzeugen mit fruchtigen, cremigen, säuerlichen oder prickelnden Füllungen. Trotz ihrer Vielfalt teilen sie eine gemeinsame Eigenschaft: die aufwendige Herstellung, die den Beruf des Chocolatiers zu einer wahren Kunstform erhebt. Glücklicherweise gibt es einen Weg, diesen Prozess zu vereinfachen. Diese unkomplizierten Schokoladentrüffel erfordern lediglich drei Grundzutaten und sind im Nu zubereitet.

Mit drei Zutaten zum Genuss: so machst du einfache Schokoladentrüffel

An Schokoladentrüffeln, auch als Trüffelpralinen bekannt, haftet ein hartnäckiger Mythos. Viele glauben aufgrund des Namens, dass echte Trüffel in ihnen enthalten sind. Manche sind regelrecht abgeschreckt von der Vorstellung, eine Geschmacksmischung aus Schokolade und Pilzen zu sich zu nehmen. Aber keine Sorge: Der Name kommt schlicht und einfach von der Form der Süßigkeiten, die den wertvollen Trüffel-Pilzen ähnelt. Schokoladentrüffel sind klassische runde Pralinen mit einer Füllung aus einer cremigen Schokoladen-Ganache. Jede einzelne der kleinen süßen Kugeln ist ein himmlischer Genuss nicht nur für geübte Naschkatzen.

Die Herstellung von Trüffelpralinen in Pralinengeschäften ist relativ aufwendig. Aus diesem Grund haben wir uns in der Redaktion entschieden, eine einfache Schokoladentrüffel-Version auszuprobieren. Und die funktioniert so gut, dass wir uns kaum noch eine Welt ohne sie vorstellen können. Die kleinen Pralinen eignen sich außerdem hervorragend als Geschenk aus der Küche. Doch Achtung: Sie sind so lecker, dass sie es vielleicht nicht mal in die Geschenkverpackung schaffen.

Einfache Schokoladentrüffel brauchen nur drei Zutaten und wenig Aufwand. Du vermischst Sahne, Schokolade und Butter und rollst das Ganze in einem Topping deiner Wahl. Das Innere kannst du dabei so aromatisieren, wie du möchtest. Gib für ein winterliches Aroma etwas Zimt oder Kardamom hinzu, für einen alkoholischen Kick zwei Esslöffel Rum. Wälzen kannst du sie in Kakao, Kokosraspeln oder gehackten Nüssen. Zerstoßene, gefriergetrocknete Himbeeren sorgen für eine fruchtig-säuerliche, ausgefallene Note. Die Möglichkeiten enden nur mit den Grenzen deiner Fantasie.

