Dieser Kartoffel-Chorizo-Auflauf schmeckt unwiderstehlich lecker

Kommst du abends auch immer hungrig nach einem langen Tag nach Hause? Dann haben wir hier genau das richtige Rezept für dich. Ein Kartoffel-Chorizo-Auflauf macht dich nicht nur satt, sondern auch glücklich. Die Zubereitung ist ebenfalls unkompliziert, denn den größten Part übernimmt einfach dein Backofen.

Mit diesem Kartoffel-Chorizo-Auflauf kann der Feierabend kommen

Es gibt Tage, an denen muss einfach schnell etwas Leckeres auf dem Tisch stehen, ohne dass man dafür zuvor ewig in der Küche verbringen und womöglich noch eine Menge Geschirr schmutzig machen muss. Perfekt ist da zum Beispiel dieser Kartoffel-Chorizo-Auflauf. Für den brauchst du lediglich eine Auflaufform 🛒, eine Pfanne, ein Schneidebrett und ein Messer. Übrigens, auch die Einkaufsliste bleibt übersichtlich. Besorge dir einfach Kartoffeln, Chorizo, Sahne, Zwiebel, Knoblauch, Sahne, Milch und geriebenen Käse.

Die Zubereitung des Kartoffel-Chorizo-Auflaufs ist mehr als einfach. Schäle einfach die Kartoffeln und schneide sie in dünne Scheiben. Würfle eine Zwiebel und Knoblauch und schneide die Wurst in Scheiben. Brate dann Zwiebel, Knoblauch und die Wurst kurz in einer Pfanne an und vermische Milch mit Sahne und Paprikapulver zu einer Soße.

Jetzt musst du nur noch Kartoffel- und Wurstscheiben in einer Auflaufform verteilen, mit der Soße übergießen und den geriebenen Käse darüberstreuen. Schiebe den Auflauf in den Ofen und decke in der Zwischenzeit schon mal den Tisch.

Einfache Aufläufe sind nicht nur die perfekte Mahlzeit für den Feierabend, sondern auch fürs Wochenende. Koche als nächstes doch mal den mexikanischen Kartoffel-Hack-Auflauf, einen Lauch-Birnen-Auflauf oder einen Hähnchen-Brokkoli-Auflauf.

Kartoffel-Chorizo-Auflauf Judith 4.50 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Kartoffeln festkochend

200 g Chorizo

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1/2 TL Butter für die Form

2 EL Olivenöl

200 ml Sahne

100 ml Milch

1/2 TL Paprikapulver geräuchert

Salz und Pfeffer

150 g geriebener Käse

frische Petersilie Zubereitung Schäle die Kartoffeln und schneide sie und die Chorizo in dünne Scheiben. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und schneide beides in feine Würfel.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette die Auflaufform mit etwas Butter ein.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und brate die Chorizo-Scheiben darin an, bis sie leicht braun sind. Gib Zwiebel und Knoblauch hinzu und lass alles für 5 Minuten leicht anbräunen.

Mische die Sahne mit der Milch und würze sie mit geräuchertem Paprikapulver, Salz und Pfeffer.

Verteile Kartoffeln und die angebratenen Chorizo-Scheiben gleichmäßig in der Auflaufform und übergieße sie mit der Sahne-Milch-Mischung. Streue den geriebenen Käse darüber und backe den Auflauf für 40 Minuten bis die Kartoffeln weich und der Käse goldbraun ist.

Lass den Auflauf nach dem Backen kurz abkühlen und bestreue ihn vor dem Servieren mit frischer Petersilie.

