Diese mediterrane Eierspeise mit Pilzen und Kartoffeln ist lecker und unkompliziert

Eine Frittata ist ein einfaches, aber köstliches Gericht, das zum Frühstück genauso gut schmeckt wie zum Mittag- oder Abendessen. Du kannst sie in vielen leckeren Varianten zubereiten. Eine unserer liebsten Variante ist die Kartoffel-Frittata mit Pilzen. Sie ist schnell zubereitet und vollgepackt mit Geschmack.

Einfaches Rezept für Kartoffel-Frittata mit Pilzen

Eine Frittata ist ein italienisches Gericht, das aus Eiern besteht und in einer Pfanne zubereitet wird. Ähnlich wie ein Omelett oder eine Quiche, aber ohne Teig. Die Frittata lässt sich auf unzählige Weisen variieren. Du kannst sie mit saisonalem Gemüse, verschiedenen Käsesorten, Schinken, Speck oder sogar Fisch verfeinern. Dies macht sie zu einem flexiblen Gericht, das sich auch gut für die Resteverwertung eignet.

Wir geben der klassischen Eierspeise heute einen Twist und bereiten die Frittata mit Kartoffeln zu. Das macht sie noch reichhaltiger und fügt eine tolle Textur und Geschmackskomponente hinzu.

Beginne damit, die Kartoffeln zu waschen und in Stücke zu schneiden. Erhitze die danach in einer Pfanne mit Öl und würze sie nach Geschmack. Nimm dir dann eine ofenfeste Pfanne und brate die Pilze darin an. Gib Knoblauch, die Kartoffeln und Spinat hinzu. Gieße die Pfanne zum Schluss mit Sahne verquirlten Eiern auf und vermenge alle Zutaten miteinander. Nach 25 Minuten im Ofen kannst du die Kartoffel-Frittata mit Pilzen auch schon genießen.

Bleibt wider Erwarten etwas von der Eierspeise über, kannst du sie auch noch wunderbar kalt oder bei Zimmertemperatur essen. Sie schmeckt einfach immer fantastisch.

Frittatas sind unglaublich vielseitig. Wir lieben auch diese schnelle Spinat-Frittata mit Feta und Tomaten sowie die Mangold-Feta-Frittata. Immer Sommer genießen wir gerne die einfache Zucchini-Frittata.