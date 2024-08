Zum Frühstück darf’s heute eine Mangold-Feta-Frittata sein

Zum Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot: Eine Mangold-Feta-Frittata schmeckt zu jeder Tageszeit. Wir starten aber gern schon morgens damit in den Tag. Die Zubereitung dauert nur eine halbe Stunde, das Ergebnis schmeckt herrlich saftig, käsig und einfach lecker.

Für die Zubereitung der Mangold-Feta-Frittata brauchst du nur eine Handvoll Zutaten: natürlich Mangold und Eier, aber auch eine Zwiebel, Knoblauch sowie Salz und Pfeffer. Und Feta, na klar! Wer sich mehr Geschmack wünscht, kann diesen übrigens auch durch Schafskäse ersetzen.

Beginne damit, den Mangold zu waschen. Danach musst du die Stiele von den Blättern trennen, denn sie müssen kleiner geschnitten werden. Da sie dicker sind, brauchen sie nämlich länger, um gar zu werden. Schneide die Stiele also möglichst fein und zerrupfe die Blätter nur grob. Zwiebel und Knoblauch werden geschält und gehackt, dann kommen alle Zutaten zum Braten in eine große Pfanne.

Nun ist es Zeit, die Eier zu verquirlen und mit Salz und Pfeffer zu würzen. Gieße sie anschließend mit in die Pfanne und streue etwas vom Feta darüber. Das Ganze muss jetzt etwa fünf Minuten brutzeln, dann kommt der restliche Feta noch dazu und ein Deckel auf die Pfanne. Nach weiteren drei bis fünf Minuten ist deine Mangold-Feta-Frittata fertig. Und, schmeckt toll, nicht wahr?

Übrigens ist Mangold auch in anderen Ländern äußerst beliebt. Am Mittelmeer beispielsweise kocht man damit gern Blitva, das sind kroatische Mangoldkartoffeln. Bei unseren Nachbarn im Süden gibt es Schweizer Capuns, ein Gericht aus Graubünden. Wir können dir außerdem unsere Mangold-Bratlinge oder eine Mangold-Tarte mit Blätterteig empfehlen. Beide Rezepte eignen sich wunderbar für die Lunchpause und setzen das Sommergemüse bestens in Szene.