Aus dem Ofen: Schweizer Capuns, ein Mangold-Gericht aus Graubünden

Ab Mai beginnt endlich die Mangold-Saison! Die perfekte Gelegenheit, um einen Klassiker auszuprobieren: Schweizer Capuns! Eine leckere Teigmasse aus Mehl, Eiern, Schinken und Speck wird dafür in die gesunden Mangoldblätter gewickelt. Anschließend wird alles mit einer Soße übergossen und mit Käse überbacken. Mit diesem Rezept lockst du selbst Gemüsemuffel hinter dem Ofen hervor.

Schweizer Capuns: Not macht erfinderisch

Schweizer Capuns sind ein traditionelles Gericht aus Graubünden, ein Kanton im Osten der Schweiz mit spektakulärer Alpenkulisse. Der Sage nach wurde dort eine Bäuerin in der Not erfinderisch. Denn Ende des 18. Jahrhunderts herrschte Krieg zwischen den Franzosen und Russen, den sie in den Bergen und Tälern Graubündens austrugen. Die kämpfenden Soldaten litten großen Hunger und plünderten die Vorräte und Ernten der Bauern.

Die Bäuerin gelang es, ein paar Hühner zu retten. Sie fand außerdem in ihrem Keller etwas Speck und Schinken, den sie mit den Eiern der Hühner und etwas Mehl verrührte. Die Masse wickelte sie in Mangoldblätter aus ihrem Garten, die sie sonst den Schweinen zum Fraß vorwarf. Die Schweizer Capuns waren geboren! Wie so oft haben großartige Gerichte eine bescheidene Herkunft aus der „Armeleuteküche“.

Heute sind die Schweizer Capuns längst ein beliebter Festschmaus. Man sagt, Rezepte für die Capuns gäbe es in Graubünden so viele wie Großmütter. Grund dafür ist eine Kontroverse um die Verwendung des richtigen Fleischs. Meist handelt es sich um Bündnerfleisch oder Salsiz. Damit du das leckerere Gericht auch hierzulande einfach nachzaubern kannst, verwenden wir einfach Rohschinken und Speckwürfel.

