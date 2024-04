Italienisches Omelett mit Eiern und Parmesan: Mangold-Frittata

Die Mangold-Frittata besticht mit ihrem unkomplizierten Pragmatismus. Du hast Gemüse im Kühlschrank und weißt nicht, was du damit anstellen sollst? Ab in die Pfanne und ein paar Eier drüber. Dazu gibst du deinen Lieblingskäse. Garantiert lecker und fool-proof. In diesem Rezept legen wir dir die Verwendung von Mangold wärmstens ans Herz. Denn dieses Gemüse verdient mehr Aufmerksamkeit!

Mangold kannst du das ganze Jahr über kaufen, doch die Haupterntezeit geht von Mai bis Ende September. Greif also unbedingt zu, wenn du die bunten Stängel mit den glänzenden Blättern im Supermarkt findest.

Verwandt ist das Knollengewächs mit der roten Bete, doch sein großer Konkurrent ist der Spinat. Diesen kann man im Gegensatz zum Mangold zwar roh verzehren, dafür ist Mangold aber nicht weniger gesund und kräftiger im Geschmack. Die weißen, roten, lila- oder orangefarbenen Stängel mit den tiefgrünen Blättern zeugen von einem Feuerwerk an Antioxidantien, die die Zellen vor freien Radikalen schützen. Da kommen gesunde Gefühle auf, sobald der Mangold im Einkaufwagen und die Mangold-Frittata im Bauch landen!

Achte aber darauf, keinen Mangold mit welken Blättern zu kaufen. Nur die harten (und knackigen) kommen in den Garten, oder eben in den Wagen. Außerdem ist das Gemüse nicht sehr lange haltbar. Eingewickelt in ein feuchtes Tuch kannst du es im Gemüsefach etwa ein bis zwei Tage lagern. Zudem sollte, wer eine Nierenerkrankung hat, lieber zu einem anderen Gemüse greifen, denn Mangold enthält viel Oxalsäure. Gesunde Menschen können aber beherzt zuschlagen, da sich durch das Garen die Säure stark verringert.

Die Frittata ist Italiens Beitrag zur Familie der unkomplizierten Ei-Gerichte. Das französische Rührei und die spanische Tortilla mit Kartoffeln sind zwar bekannter, doch die Frittata besticht mit Käse, der den besonderen Pepp gibt. Das gestockte Ei in der Pfanne lässt sich fast mit allem kombinieren, ob Feta, Frischkäse, Parmesan oder Mozzarella. Auch unsere Version der Frittata mit Ziegenkäse und Spargel können wir empfehlen. Wir entscheiden uns bei der Mangold-Frittata für Parmesan, aber du kannst nehmen, was du gerade dahast. Das ist das Schöne an diesem Gericht!