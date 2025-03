Snack oder Beilage? Diese Kartoffel-Hirse-Bällchen passen immer

Diese Kartoffel-Hirse-Bällchen sind nicht nur vegetarisch, sondern auch voller Geschmack. Die Kombination aus feinen Gewürzen, frischer Petersilie, nussiger Hirse und cremigen Kartoffeln macht sie unwiderstehlich. Egal, ob du sie als Snack, Fingerfood oder Beilage servierst, sie werden garantiert gut ankommen. Und weil sie so einfach zuzubereiten sind, eignen sie sich perfekt für die schnelle Küche. Also, ran an die Kartoffeln und los geht’s!

Kartoffel-Hirse-Bällchen: So einfach machst du sie selbst

Hirse zählt zu den ältesten Getreidesorten der Welt und wurde schon vor Tausenden von Jahren angebaut. Kein Wunder, denn Hirse ist nicht nur unglaublich vielseitig, sie enthält auch eine Vielzahl an wichtigen Nährstoffen. Von Eisen und Magnesium bis hin zu Zink und B-Vitaminen ist alles dabei, was dem Körper guttut. Pluspunkt: Sie ist von Natur aus glutenfrei und damit auch für Menschen mit Unverträglichkeiten eine tolle Alternative.

Geschmacklich hat Hirse eine leicht nussige Note mit einem dezent süßlichen Touch. Sie nimmt Aromen wunderbar auf und harmoniert daher perfekt mit würzigen oder herzhaften Zutaten – wie in diesen knusprigen Kartoffel-Hirse-Bällchen!

Verwendungsmöglichkeiten? Da gibt es unzählige! Hirse macht sich super in Bratlingen, als cremige Beilage ähnlich wie Risotto, als Basis für Salate oder sogar in süßen Frühstücksbowls. Kurz gesagt: ein echtes Allround-Talent.

Für unsere Kartoffel-Hirse-Bällchen kochst du mehligkochende Kartoffeln weich und zerdrückst sie mit einem Kartoffelstampfer zu einem Püree. Während du auf die Kartoffeln wartest, kannst du auch die Hirse garen und klein gehackte Schalotten und Knoblauch andünsten. Danach vermengst du die Kartoffeln, Hirse, Paniermehl, Schalotten, Knoblauch, Gewürze sowie gehackte frische Petersilie zu einer homogenen Masse. Aus dieser formst du Bällchen, die du zusätzlich in Paniermehl wälzt. Danach werden sie in einer Pfanne 🛒 mit Öl knusprig und goldbraun gebraten. Alternativ kannst du sie auch im Ofen oder im Airfryer kross backen.

Die goldbraunen Bällchen sind echte Alleskönner. Du kannst sie pur genießen oder sie mit verschiedenen Beilagen kombinieren, um eine vollwertige Mahlzeit daraus zu machen. Besonders gut passen sie zu einem frischen Joghurt-Dip mit Kräutern, einem pikanten Tomaten-Chili-Dip oder einem cremigen Hummus. Auch ein knackiger Salat macht sich gut dazu. Oder du servierst eine Portion Ofengemüse mit ihnen.

Kartoffel-Hirse-Bällchen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 30 Stück Zutaten 1x 2x 3x 250 g Kartoffeln mehligkochend

100 g Hirse

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

1/2 Bund Petersilie

1 EL (vegane) Butter

50 g Paniermehl

1/2 TL Muskatnuss gerieben

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Öl zum Braten Zubereitung Schäle und schneide die Kartoffeln in kleine Stücke. Koche sie in einem Topf mit Salzwasser weich. Gib die Hirse in ein Sieb und wasche sie unter fließendem Wasser. Gare sie im Anschluss nach Packungsanweisung.

Schäle und hacke die Schalotte und den Knoblauch fein. Wasche und trockne die Petersilie. Hacke sie ebenfalls klein. Erhitze etwas Butter in einer Pfanne und dünste Schalotten und Knoblauch darin einige Minuten glasig an.

Gieße die Kartoffeln in ein Sieb ab, gib sie zurück in den Topf und zerdrücke sie mit einem Kartoffelstampfer zu Püree. Füge 25 g Paniermehl, Hirse, gehackte Petersilie, Schalotten und Knoblauch sowie Muskatnuss, Paprikapulver und etwas Salz und Pfeffer hinzu. Vermenge alles zu einer gleichmäßigen Masse.

Forme aus der Masse gleich große Bällchen und wälze sie im restlichen Paniermehl.

Erhitze Öl in einer Pfanne und brate die Bällchen einige Minuten von allen Seiten goldbraun und knusprig. Lass die Bällchen auf einem Küchentuch abtropfen und serviere sie.

