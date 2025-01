Wenn sich zwei streiten, freut sich bekanntlich der Dritte. Und dieses Rezept ist der Dritte in dem ewig andauernden Streit, ob Kartoffelsalat mit Essig und Öl oder mit Mayonnaise zubereitet werden muss. Die Antwort lautet: mit Meerrettichdressing! Dieser Kartoffel-Rote-Bete-Salat mit Meerrettichdressing hat aber noch einen ganz besonderen Twist: Kleine Apfelstückchen, die den gesamten Salat zu einem fruchtig-frischen, aber auch leicht scharfen Erlebnis machen.

Kartoffel-Rote-Bete-Salat mit Meerrettichdressing: ein Klassiker neu gedacht

Kartoffelsalat ist ein Klassiker, der zu vielen Gerichten als Beilage passt, je nach Zubereitungsart aber auch eine leckere Hauptspeise sein kann. Für viele gehört er auch zum klassischen Weihnachtsessen an Heiligabend. Dieses Rezept für Kartoffel-Rote-Bete-Salat mit Meerrettichdressing und Apfelstücken bringt neuen Schwung in die Welt der Kartoffelsalate.

Die dezente Schärfe des Meerrettichs und Chilis sind köstliche Gegensätze zur leicht süßen Roten Bete und dem Hauch Ahornsirup. Zusätzlich bringt der Apfel eine fruchtige Frische in den Salat und rundet ihn perfekt ab. Den Kartoffel-Rote-Bete-Salat mit Meerrettichdressing kannst du als kleine Portion prima als Beilage anrichten. Er funktioniert aber auch ohne Probleme als Hauptspeise.

Die Zubereitung ist so simpel, wie man es sich nur vorstellen kann. Du solltest beim Schälen und Schneiden der Roten Bete aber auf jeden Fall daran denken, Einmalhandschuhe 🛒 zu tragen. Am besten schneidest du sie mit einem scharfen Messer auf einem Edelstahl- oder Glasschneidebrett klein. Mit einem scharfen Messer tritt weniger Flüssigkeit aus und die Bretter nehmen diese gar nicht erst auf.

Die Kartoffeln solltest du gründlich putzen, da sie am Ende mit Schale in den Salat kommen. Schieb beides zusammen in den Ofen, bereite schon einmal das Dressing vor und sobald das Gemüse abgekühlt ist, kannst du alles zusammengeben und dir schmecken lassen!

Entdecke noch mehr Rote-Bete-Rezepte auf Leckerschmecker. Wenn du Lust auf noch einen Salat hast, dann probier den Rote-Bete-Salat mit Feta und Couscous. Aber auch ganz simple Rote Bete aus der Heißluftfritteuse schmeckt köstlich! Falls du noch eine Beilage für den Salat suchst, wie wäre es mit diesen Rote-Bete-Schnitzeln?

Kartoffel-Rote-Bete-Salat mit Meerrettichdressing Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Rote Bete

1 kg Kartoffeln festkochend

5 EL Öl

1 TL Kümmel

1 TL Meersalz

90 g Meerrettich

200 g Crème fraîche

4 EL Zitronensaft

1 TL Chiliflocken nach Geschmack anpassen

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

2 Äpfel

3 EL Ahornsirup

3 EL Balsamico-Essig

1 Handvoll Petersilie Zubereitung Heize den Backofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze (200 °C Umluft) vor.

Schäle die Rote Bete und trage dabei Einmalhandschuhe. Halbiere sie und schneide sie in Scheiben. Spüle die Kartoffeln gründlich ab und schneide sie ungeschält ebenfalls in ähnlich große Scheiben. Verteile Rote Bete und Kartoffeln auf einem Backblech und gib etwa 3 EL Öl, Kümmel und Meersalz darüber und vermische alles gut. Backe das Gemüse für etwa 35 Minuten, bis alles gar ist.

Verrühre währenddessen Meerrettich, Crème fraîche mit Zitronensaft, den Chiliflocken und schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Wasche die Äpfel gründlich ab und schneide sie in ähnlich große Scheiben wie Rote Bete und Kartoffeln.

Lass die Rote Bete und Kartoffeln nach dem Backen abkühlen. Mische die Stücke in einer Schüssel mit den Apfelscheiben, Ahornsirup, Essig und dem restlichen Öl. Wasche die Petersilie und hacke sie grob.

In kleine Schalen füllen und mit der Meerrettich-Crème-fraîche-Mischung übergießen und Petersilie drübergeben.

