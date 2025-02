Wenn es ein bisschen mehr sein darf: Mache eine Kartoffel-Schinken-Frittata vom Blech

Normalerweise wird eine Frittata ja in einer Pfanne zubereitet. Aber was ist schon normal? Wenn sich gleich mehrere Gäste ankündigen und du sie bewirten möchtest, dann serviere ihnen doch diese Kartoffel-Schinken-Frittata vom Blech. Die Portion ist groß genug, sodass alle etwas abbekommen und garantiert satt werden.

Einfaches Rezept: Kartoffel-Schinken-Frittata vom Blech

Klassisch versteht man unter einer Frittata ein Gericht, bei dem Gemüse in einer Mischung aus verquirlten Eiern in einer Pfanne gebacken wird. Aber warum nicht mal neue Wege gehen und die Frittata einfach im Ofen auf einem Blech zubereiten. Das ist supereinfach und du musst während des Backens nicht am Herd stehen, damit nichts anbrennt. Dank der großen Portion ist unsere Kartoffel-Schinken-Frittata zudem perfekt als Abendessen für die ganze Familie geeignet. Leg am besten gleich los.

Kartoffeln stehen für die heimelige Wohlfühlküche. Sie sind leicht zu verarbeiten, machen satt und passen perfekt mit vielen anderen Zutaten zusammen. Außerdem haben die meisten wohl immer eine Portion Kartoffeln in ihrem Vorratsschrank zu Hause. Schnapp dir deine, besorge dazu Kochschinken, ein paar Eier, eine Zwiebel sowie Sahne und leg los.

Für die Frittata vom Blech bestreichst du es zuerst großzügig mit Olivenöl 🛒. Das ist wichtig, damit die Kartoffeln später beim Backen nicht festkleben. Schneide die geschälten Kartoffeln in Würfel und verteile sie auf dem Blech. Das schiebst du zum Vorbacken für rund zehn Minuten in den Ofen. In der Zwischenzeit kannst du dich um die anderen Zutaten kümmern. Schäle die Zwiebel und schneide sie in gröbere Stücke. Würfel auch den Schinken. Verquirle dann die Eier zusammen mit Salz und Pfeffer in einer Schüssel. Verteile erst den Schinken und die Zwiebelstücke auf den Kartoffeln und übergieße dann alles mit der Ei-Sahne-Mischung. Schiebe die Frittata für weitere 20 Minuten in den Ofen.

Kartoffel-Schinken-Frittata vom Blech Judith 4.09 ( 24 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Kartoffeln

200 g Kochschinken

1 rote Zwiebel

8 Eier

100 ml Sahne

1 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

frische Petersilie optional Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schäle die Kartoffeln und schneide sie Würfel.

Schneide auch den Schinken in Würfel. Ziehe die Zwiebel ab und schneide sie klein.

Verteile das Olivenöl gleichmäßig auf dem Backblech und lege die Kartoffelwürfel darauf. Würze sie mit Salz und Pfeffer und backe sie für etwa 10 Minuten vor, bis sie leicht goldbraun sind.

Verquirle die Eier in einer Schüssel mit der Sahne und würze die Mischung mit Salz und Pfeffer.

Verteile den gewürfelten Schinken und die Frühlingszwiebeln gleichmäßig über den vorgebackenen Kartoffeln. Gieße die Eiermasse gleichmäßig darüber.

Schiebe das Blech zurück in den Ofen und backe die Frittata für weitere 15–20 Minuten, bis die Eiermasse gestockt ist.

Schneide die Frittata nach dem Backen in Stücke und bestreue sie vor dem Servieren mit frischer Petersilie. Notizen Tipp: Für noch mehr Geschmack kannst du die Frittata noch mit 100 Gramm geriebenen Käse deiner Wahl bestreuen und mitbacken.

