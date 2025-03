Kartoffel-Steak-Pfanne: leichtes Rezept für den Feierabend

An manchen Tagen möchten wir nicht lange überlegen, was wir zum Mittag- oder Abendessen kochen könnten, haben aber gleichzeitig Lust auf eine leckere, ausgewogene Mahlzeit. Dann kommt diese Kartoffel-Steak-Pfanne genau richtig. Dafür benötigst du nur wenige Zutaten und einen Topf sowie eine Pfanne, in denen alles zubereitet wird. Klingt gut? Dann schnapp dir deine Kochutensilien und komm‘ mit in die Küche!

Kartoffel-Steak-Pfanne mit Champignons

Auch wenn wir ein Pfannengericht zubereiten, kochen wir zunächst die Drillinge im Topf. Du kannst natürlich auch eine andere Kartoffelsorte für das Gericht nehmen; wir essen die runden kleinen Exemplare am liebsten in der Kartoffel-Steak-Pfanne.

Während also die Erdäpfel kochen, kannst du schon einmal das Rindersteak vorbereiten und in mundgerechte Streifen schneiden. Dadurch verkürzt du später die Bratzeit für das Fleisch und kannst es beim Essen genießen, ohne viel schneiden zu müssen. Nach dem Fleisch putzt du die Pilze und schneidest sie ebenfalls klein.

Anschließend werden sowohl Fleisch als auch Kartoffeln scharf angebraten; am Ende wandern die Pilze mit in die Pfanne 🛒. Natürlich kannst du deine Kartoffel-Steak-Pfanne dann noch nach Belieben würzen und mit Kräutern verfeinern oder ganz pur genießen. Damit das Gericht nicht zu trocken wird, servieren wir noch einen frischen Joghurt-Dip aus griechischem Joghurt und Zitrone dazu.

Klingt nach überschaubarem Aufwand, oder? Das finden wir auch und freuen uns schon aufs Essen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Für unkomplizierte Feierabendküche können wir dir auch die folgenden Gerichte wärmstens empfehlen: Rosmarinhähnchen, Räuberfleisch und Quetschkartoffeln mit Hackfleisch. Wie die Kartoffel-Steak-Pfanne lassen sich diese Rezepte unkompliziert zubereiten und du brauchst meist nur eine Pfanne, einen Topf oder ein Blech. So geht schnelle und leckere Küche!

Kartoffel-Steak-Pfanne Vanessa 4.50 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Drillinge

800 g Rindersteak zum Beispiel aus der Hüfte

200 g Champignons

2 EL Öl

Salz

Pfeffer

Steakpfeffer

250 g griechischer Joghurt

1 Zitrone Zubereitung Wasche zunächst die Drillinge, halbiere sie und gare sie in kochendem Salzwasser bissfest. Schütte die Kartoffeln anschließend ab und schrecke sie kurz mit kaltem Wasser ab.

Schneide die Steaks in 1 cm breite Streifen. Putze die Champignons und halbiere sie oder schneide sie in Scheiben, wie du magst.

Erhitze in einer großen Pfanne 1 EL Öl und brate das Fleisch auf höchster Hitze ca. 30 Sekunden scharf an. Würze mit Salz. Nimm das Fleisch aus der Pfanne und stelle es zur Seite.

Gib nochmals 1 EL Öl in die gleiche Pfanne und brate die Drillinge bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten goldbraun.

Während die Kartoffeln brutzeln, kannst du den Dip vorbereiten. Gib dazu Joghurt in eine Schüssel. Halbiere die Zitrone, presse sie aus und gib den Saft zum Joghurt. Würze mit Salz und Pfeffer.

Gib die Champignons zu den Kartoffeln und brate sie für 5 Minuten mit.

Füge am Ende noch die gebratenen Steakstreifen dazu, würze erneut mit Salz Pfeffer und Steakpfeffer und brate die Kartoffel-Steak-Pfannen für weitere 2-3 Minuten. Serviere dein köstliches Pfannengericht mit dem Joghurt-Dip.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.