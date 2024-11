Kartoffel-Zucchini-Gratin: ein Klassiker für die Familienküche

Wir lieben Kartoffeln, wir lieben Zucchini – warum also nicht mal ein Kartoffel-Zucchini-Gratin backen? Wir wüssten nicht, was dagegen spricht, deshalb haben wir die Zutaten schon einmal besorgt und legen sofort los!

Rezept für Kartoffel-Zucchini-Gratin: Ofengenuss für kalte Tage

Wenn du Aufläufe und andere Ofengerichte magst, dann wirst du dieses Kartoffel-Zucchini-Gratin lieben. Es schmeckt frisch und leicht, wird mit Käse überbacken und ist ideal für Kochanfänger geeignet. Außerdem kombiniert es zwei absolute Lieblinge aus unserer Speisekammer: Kartoffeln und Zucchini. Bist du ebenfalls Fan der Zutaten, dann speichere dir dieses Rezept am besten gleich ab!

Los geht’s mit der Vorbereitung des Gemüses: Schäle Kartoffeln und wasche Zucchini. Beides schneidest du danach in Scheiben. Dabei ist es wichtig, dass die Zucchinischeiben dicker sind als die Kartoffelscheiben, weil das Kürbisgewächs schneller gart als die Erdäpfel. Als Nächstes werden Zwiebel und Knoblauch abgezogen und gehackt. Beides schwitzt du in Butter an, gießt Sahne und Gemüsebrühe dazu und lässt die Soße aufkochen. Verfeinere sie mit frisch geriebener Muskatnuss, Salz und Pfeffer.

Nun geht’s auch schon ans Schichten: Verteile die Gemüsescheiben in einer gefetteten Auflaufform und gieße die Soße darüber. Nun kommt noch geriebener Käse oben drauf, und dann ist deine Arbeit bereits getan. Das Kartoffel-Zucchini-Gratin wandert in den Ofen und ist nach spätestens 45 Minuten fertig zum Verputzen.

Gut zu wissen: In unserem Leckerwissen erfährst du, wie du deinen Ofengerichten eine besonders knusprige Käsekruste verpassen kannst. Auch spannend: Wir erklären den Unterschied zwischen Auflauf und Gratin.

Möchtest du weitere Ofengerichte genießen, sind unser Kürbisgratin, unser Kartoffel-Lauch-Gratin und unser Kartoffelgratin mit Roter Bete eine gute Wahl.