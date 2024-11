Schnelle Kartoffel-Zucchini-Pfanne mit Erbsen: einfach lecker

Ob zum Mittag- oder Abendessen: Diese Kartoffel-Zucchini-Pfanne mit Erbsen ist immer eine gute Idee. Leichte Zubereitung, wenig Zutaten: Was will man mehr? Wenn du Lust auf ein einfaches, aber keinesfalls einfallsloses Gericht hast, dann merke dir unbedingt dieses Rezept!

Kartoffel-Zucchini-Pfanne mit Erbsen: gelingt auch Kochanfängern

Dieses Gericht beweist einmal mehr: Leckere Speisen können auch gut ohne Fleisch auskommen. Unsere Kartoffel-Zucchini-Pfanne mit Erbsen ist nämlich nicht nur vegetarisch, sondern sogar vegan. Wer hätte das gedacht? Und trotzdem schmeckt sie so unglaublich lecker, dass sie selbst Fleischfans überzeugt.

Alles, was wir für die Zubereitung brauchen, sind eine Handvoll Zutaten: Neben Kartoffeln, Zucchini und Erbsen aus dem Froster benötigen wir außerdem Zwiebel und Knoblauch, Tomatenmark, Brühe und ein paar Gewürze. Außerdem könnten wir prüfen, ob wir noch Zutaten im Kühlschrank oder in der Vorratskammer haben, die demnächst verbraucht werden müssen. Denn das Tolle an Pfannengerichten wie diesem ist, dass man sie immer wieder abwandeln kann.

Aber wir bleiben heute bei der Kartoffel-Zucchini-Pfanne mit Erbsen und schälen dafür erst einmal die Erdäpfel. Danach schneiden wir sie klein und kochen sie in Salzwasser gar. Derweil waschen wir die Zucchini und zerkleinern sie ebenfalls. Als Nächsten ziehen wir die Zwiebel und den Knoblauch ab, hacken beides und schwitzen es in Öl an. Die Zucchini kommt direkt dazu und wird mitgebraten. Sind die Kartoffeln fertig, heben wir sie gemeinsam mit den Erbsen unter und gießen etwas Brühe dazu. Nun lassen wir alles nur noch so lange köcheln, bis die Erbsen weich sind, und schmecken noch einmal ab.

Magst du Pfannengerichte, schmeckt dir bestimmt auch unsere Spätzle-Pfanne mit Spinat und Champignons. Aber auch diese Zucchini-Pfanne mit Reis und diese Zucchini-Bohnen-Pfanne sind echte Leckerbissen.