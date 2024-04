In Deutschland zählen Kartoffeln zu den Favoriten auf dem Beilagenteller. Um den Speiseplan mit Kartoffeln abwechslungsreicher zu gestalten und keine Langeweile aufkommen zu lassen, stellen wir dir ein schmackhaftes Rezept für einen Kartoffelauflauf vor. Dieser besticht durch köstliche Kartoffel-Röllchen, saftige Hackfleischbällchen, eine großzügige Portion Käse und eine würzige Tomatensoße.

Köstliche Kartoffelkreation

Die Kartoffel ist neben Deutschland auch in vielen anderen Ländern äußerst beliebt, denn sie bietet eine Fülle von Möglichkeiten in der Küche. Ob gebacken, gekocht, frittiert oder in einem köstlichen Kartoffelauflauf wie diesem – die Kartoffel ist ein echter Allrounder.

Neben ihren vielen Verwendungsmöglichkeiten ist die Kartoffel außerdem reich an Vitamin C, Ballaststoffen und Kalium, was sie zu einer gesunden Wahl für Mahlzeiten macht. Ihr neutraler Geschmack sorgt dafür, dass sie sich gut mit verschiedenen Zutaten kombinieren lässt, und sie ist eine ausgezeichnete Quelle für Energie.

Das Besondere an diesem Kartoffelauflauf ist, dass die Kartoffelscheiben zusammen mit Kochschicken und Käse zu Röllchen geformt und in die Auflaufform gesetzt werden. Anschließend werden sie mit Tomatensoße und je einem Hackbällchen gefüllt. Zum Schluss kommen noch je zwei kleine Mozzarellakugeln dazu und alles wird mit geriebenem Käse überbacken.

Du siehst, der Kartoffelauflauf ist einfach zuzubereiten, dank der Kartoffelrollen aber eine willkommene Abwechslung zum klassischen Kartoffelgratin.

Dieser Kartoffelauflauf sieht durch die hochkant aufgestellten Röllchen aus Kartoffeln richtig hübsch aus. Serviere 1 bis 2 Röllchen pro Teller und gib einen Löffel Tomatensoße hinzu. Eine wirklich kreative Art, Kartoffeln im Auflauf zuzubereiten.

Hier findest du das Rezept für den leckeren Auflauf aus Gehacktem, Kartoffeln mit Soße und Käse aus dem Bonusvideo.

Entdecke auch unsere anderen ausgefallenen Kartoffelaufläufe: