Kartoffelbrot nach Omas Rezept: ein Klassiker

Die Deutschen essen am liebsten Kartoffeln. Wir gehören zu den größten Kartoffelproduzenten in Europa; bei uns werden jährlich rund 10 bis 11 Millionen Tonnen Kartoffeln angebaut. Zu den bekanntesten Kartoffelgerichten hierzulande zählen Bratkartoffeln, Kartoffelsalat und Kartoffelpuffer. Aber auch Rezepte wie dieses Kartoffelbrot stehen ganz oben auf der Beliebtheitsskala.

Traditionelles Rezept für Kartoffelbrot

Das Rezept für das leckere Kartoffelbrot stammt aus dem Buch „Omas Kartoffelküche“ von Calle kocht. Der Autor, Carl-Michael „Calle“ Hofmann, ist Küchenmeister in der renommiertesten Kochschule Deutschlands. Er wuchs in Buxtehude als Spross einer Gasthof-Familie auf, was seine Leidenschaft für die Gastronomie schon früh geweckt hat.

In seinem Kochbuch, das im riva Verlag erschienen ist, finden sich zahlreiche Ideen rund um die Kartoffel – vom klassischen Gratin bis hin zum Kartoffelbrot. Selbst außergewöhnliche Gerichte wie ein süßer Kartoffelkuchen oder Kartoffelsalat aus blauen Kartoffeln finden im Buch Platz.

Aus einer Idee heraus, entschied sich Calle mit seiner damaligen Assistentin Carmen dafür, Kochvideos für YouTube zu drehen. Nachdem ein Video über Rotkohl zahlreiche Reaktionen auf dem YouTube-Kanal der beiden hervorgerufen hatte, etablierten sie die Marke CALLEkocht – Omas Rezepte. Damit kamen sie dem Wunsch der Zuschauer nach traditionelleren Rezepten nach und haben sich eine immer größer werdende Community aufgebaut. Eine Reihe erfolgreiche Kochbücher folgten.

Das Kartoffelbrot ist eines dieser traditionellen Rezepte, das viele noch von ihren Großmüttern kennen. Die Hauptzutat sind mehligkochende Kartoffeln, Weizenmehl und Weizenvollkornmehl. Kurkumapulver sorgt für Aroma und eine tolle gelbe Farbe. Probiere das Rezept für das leckere Brot doch gleich selbst einmal aus!

Unbedingt nachkochen solltest du auch unser Rezept für Kartoffelpuffer mit cremiger Pfifferling-Rahmsoße. Kartoffeln kann man auch in der Heißluftfritteuse zubereiten.

Im Airfryer werden sie so knusprig wie Pommes, sind aber deutlich gesünder. Der italienische Kartoffelsalat ist eine tolle Interpretation des deutschen Klassikers.

Kartoffelbrot Calle kocht, aus „Omas Kartoffelküche“ keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Personen Zutaten 1x 2x 3x 150 g mehligkochende Kartoffeln

½ TL Salz

1 EL Honig

250 ml lauwarmes Wasser

½ Würfel Hefe

½ EL Kurkumapulver

250 g Weizenmehl Type 405 + mehr für die Arbeitsfläche

250 g Weizenvollkornmehl

1 EL Öl Zubereitung Wasche die Kartoffeln gut und koche sie in einem Topf mit kochendem Wasser und etwas Salz gar.

Pelle die Pellkartoffeln dann möglichst heiß (so geht es leichter) und lass sie danach abkühlen. Reibe die Kartoffeln dann mit einer groben Reibe in eine Schüssel.

Heize den Backofen auf 40 °C Umluft vor.

Verrühre in einem Messbecher Honig, Wasser und Hefe, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Lass den Becher zugedeckt an einem warmen Ort stehen, bis sich durch die Hefe ein deutlicher Schaum gebildet hat.

Gib das Kurkumapulver und die beiden Mehlsorten in eine Schüssel und füge die geraspelten Kartoffeln zu. Gib Salz, Öl und das schäumende Hefegemisch ebenfalls zu und verknete alles mit der Hand zu einem glatten Teig. (Mit einer Küchenmaschine geht es deutlich einfacher, macht aber weniger Spaß.)

Bedecke die Schüssel mit einem Tuch und lass den Teig ca. 30 Minuten im Ofen gehen.

Gib den Teig danach auf eine bemehlte Fläche und knete ihn zu einer Kugel. Setze die Teigkugel auf ein mit Backpapier belegtes Blech, ritze nach Belieben ein und bemehle sie leicht. Lege ein Tuch darüber und lass das Brot nochmals 30 Minuten bei ­maximal 40 °C im Ofen gehen.

Entferne anschließend das Tuch, lass das Blech im Ofen und erhöhe die Temperatur des Ofens auf 200 °C.

Backe das Brot 45 Minuten

Calle kocht „Omas Kartoffelküche – Lieblingsgerichte aus der guten alten Zeit“ riva Verlag, 19,00 Euro.