Unbedingt nachkochen: Kartoffelpuffer mit cremiger Pfifferling-Rahmsoße

Mich erinnern Kartoffelpuffer immer an meine Kindheit. Früher aßen wir sie süß, mit Apfelmus, Zimt und Zucker, manchmal auch mit einem Klecks Marmelade. Dass man die Reibekuchen auch herzhaft genießen kann, habe ich erst viel später herausgefunden. Jetzt zur Pilzsaison beispielsweise schmecken Kartoffelpuffer mit Pfifferling-Rahmsoße richtig gut. Die cremige Beilage ergänzt die kross gebackenen Rösti perfekt.

Kartoffelpuffer mit Pfifferling-Rahmsoße: leckere Pilzsaison

Es ist erstaunlich, wie sich der Geschmack im Laufe des Lebens verändert: Früher war ich überhaupt kein Fan von Pilzen. Kein Wunder also, dass ich damals nie Kartoffelpuffer mit Pfifferling-Rahmsoße gegessen habe, sondern immer nur mit süßen Toppings. Mittlerweile bin ich allerdings begeistert von den Waldbewohnern und freue mich jedes Jahr tierisch, wenn es wieder die ersten Pfifferlinge gibt. Man kann sie bis in den Oktober hinein genießen, wenn das Wetter mitspielt. Genug Zeit also, um dieses Gericht einmal – oder gleich mehrmals? – zu genießen.

Um die Kartoffelpuffer mit Pfifferling-Rahmsoße zu zaubern, startest du am besten mit den Puffern. Schäle dafür die Kartoffeln und eine Zwiebel und reibe beides. Nun brauchst du ein wenig Muskelkraft, denn in einem sauberen Tuch musst du die Raspeln auspressen, um überschüssige Flüssigkeit loszuwerden. Anschließend kommen Mehl und ein paar Gewürze dazu, bevor du daraus die Puffer formen kannst. Diese werden in einer Pfanne mit Öl von beiden Seiten knusprig gebraten und anschließend warm gehalten.

Denn jetzt dreht sich alles um die Rahmsoße. Dafür musst du die Pilze putzen, was zwar etwas mühsam ist, aber auch nicht allzu lange dauert. Schneide größere Exemplare klein und brate die Pfifferlinge mit einer gehackten Zwiebel an. Stelle danach eine Mehlschwitze her, gieße sie mit Brühe auf und rühre die Sahne ein. Dann kann serviert werden. Und, schmeckt toll, oder?

Möchtest du mehr Rezepte mit Pfifferlingen ausprobieren, empfehle ich dir leckere Pfifferling-Frischkäse-Brote. Die schmecken schon am Morgen richtig gut. Auch diese Pfifferling-Tartelettes mit Blätterteig sind köstlich. Oder wie wäre es mit einem deftigen Pfifferlingsgulasch mit Knödeln? Auch lecker!