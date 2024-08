Unbedingt probieren: Pfifferling-Frischkäse-Brote als leckeres Fingerfood

Morgens, mittags oder abends: Unsere Pfifferling-Frischkäse-Brote schmecken einfach zu jeder Tageszeit. Wer es zum Frühstück bereits herzhaft liebt, hat in diesem Rezept den idealen Morgenschmaus gefunden. Zum Lunch sind sie eine tolle Kombination mit einem frischen Salat, und abends lassen wir sie uns gerne als Appetizer vorm Dinner oder Fingerfood vorm Fernseher schmecken.

Kleine Pfifferling-Frischkäse-Brote: schnell verputzt

Pfifferlinge sind in diesem Jahr früher in ihre Saison gestartet. Bereits im Mai konnte man die ersten Pilze im Wald finden. Da der Frühling recht warm war und sich der Sommer in diesem Jahr oft von seiner regenreichen Seite zeigt, fanden die leckeren Waldbewohner auch im Verlauf des Jahres optimale Bedingungen vor, um zu sprießen.

Aber: Wen es zum Pilzsammeln in die Natur zieht, der sollte sich genau informieren, damit nicht aus Versehen giftige Exemplare im Korb landen. Ein Pilzführer in Form eines Buches ist Pflicht, noch besser ist es, die Ernte von einem Experten begutachten zu lassen. Und: Im Zweifel lässt man einen Pilz lieber stehen.

Wer komplett auf Nummer sicher gehen möchte, kauft die Pilze für diese Pfifferling-Frischkäse-Brote einfach im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt. Wichtig bei der Vorbereitung: Pilze bloß nicht waschen! Stattdessen solltest du sie mit einem Küchentuch oder einer Pilzbürste reinigen. Anschließend zerkleinerst du die Pfifferlinge und brätst sie zusammen mit Zwiebeln und Knoblauch in etwas Butter an. Dann kommen Sahne und Frischkäse dazu, außerdem frische Petersilie. Hast du den Mix mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt, kannst du ihn auf in Scheiben geschnittenem Baguette verteilen. Wer mag, röstet die Brotscheiben zuvor.

Wer Pilze noch etwas genießen möchte, bereitet sich als Nächstes zum Beispiel ein Rührei mit Pfifferlingen oder Bruschetta mit Pfifferlingen zu. Richtig lecker ist auch unsere Kartoffel-Pfifferling-Pfanne. Und das waren nur einige Ideen – bei uns findest du jede Menge weitere Rezepte mit Pfifferlingen.