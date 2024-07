Fingerfood nach italienischem Vorbild: Bruschetta mit Pfifferlingen

Säubere die Pfifferlinge und schneide große Exemplare etwas kleiner. Schäle die Schalotten und die Knoblauchzehe und hacke sie klein. Schneide den Speck in kleine Würfel.

Säubere die Pfifferlinge und schneide große Exemplare etwas kleiner. Schäle die Schalotten und die Knoblauchzehe und hacke sie klein. Schneide den Speck in kleine Würfel.