Fingerfood aus Italien: Thunfisch-Tramezzini mit Ei

Von diesen Sandwiches sind wir große Fans. Wenn sich zwischendurch der kleine Hunger meldet, als schnelles Mittagessen oder als Snack – Tramezzini passen immer. Unsere Lieblingsvariante des italienischen Snacks sind Tramezzini mit Thunfisch und Ei. Die Zubereitung ist super einfach.

Ein Thunfisch-Tramezzini ist ein Sandwich für jede Gelegenheit

Hast du schon einmal ein Thunfisch-Tramezzini gegessen? Falls nicht, hole das unbedingt nach. Du wirst begeistert sein. Basis dieses Sandwiches ist ein super softes spezielles Weißbrot aus Italien, das herzhaft mit verschiedenen Zutaten belegt wird. Unsere Variante besteht aus einer Thunfischcreme und Ei. Du kannst aber auch deiner Fantasie freien Lauf lassen und dein Sandwich ganz nach Geschmack mit deinen Lieblingszutaten gestalten. Hauptsache, es schmeckt.

Für die Thunfisch-Tramezzini kochst du zuerst die Eier hart. In der Zwischenzeit bereitest du die Thunfischcreme zu. Lass den Dosenfisch gut abtropfen und verrühre ihn mit Mayonnaise, Crème fraîche und etwas Zitronensaft zu einer cremigen Masse. Schmecke die Creme mit Salz und Pfeffer ab.

Danach wäschst du den Salat, pellst das Ei und schneidest es in Scheiben. Für dein Sandwich belegst du eine Toastbrotscheibe mit Ei und legst ein Salatblatt darüber. Dann kommt erneut eine Scheibe Brot darauf, die du großzügig mit der Thunfischcreme bestreichst. Zum Schluss legst du noch ein Toast obendrauf. Schneide dein Tramezzini einmal diagonal in der Mitte in zwei Hälften. So genießt du dein Sandwich stilecht wie in Italien. Damit es nicht auseinanderfällt, steckst du in die Mitte einfach einen Cocktailspieß.

Tipp: Dein Thunfisch-Tramezzini könnte ein Upgrade gut vertragen? Dann mische der Thunfischcreme ein paar Kapern unter oder belege das Brot zusätzlich noch mit Tomatenscheiben. Auch Salatgurke macht sich gut auf dem Sandwich.

Sandwiches sind schnell gemacht und eignen sich als Fingerfood ebenso wie als schnelles Mittagessen. Wie wäre es mal mit einem Grilled-Cheese-Sandwich gefüllt mit Kimchi? Oder einem Club Sandwich, dem Klassiker unter den Sandwiches? Außergewöhnlich: Das Elvis-Sandwich mit süßem sowie herzhaftem Belag, das als Katerfrühstück geeignet ist und Lieblingssnack des King of Rock’n’Roll gewesen sein soll.