Elvis-Sandwich: süß-salziges Katerfrühstück

Wenn du auf einer Feier doch mal das eine oder Glas zu viel getrunken hast und sich das am nächsten Morgen mit Kopfschmerzen bemerkbar macht, brauchst du das richtige Katerfrühstück. Doch statt Rollmops und saure Gurken servieren wir dieses Mal ein Elvis-Sandwich. Was das ist und wie du es zubereitest, verraten wir dir hier.

Elvis-Sandwich: süß trifft salzig

Ein Elvis-Sandwich ist ein Toast, dass mit Bananenscheiben, Erdnussbutter und gebratenem Speck belegt wird. Moment, Speck? Das klingt zwar mehr als ungewöhnlich, aber du hast richtig gelesen, auf das Sandwich gehört tatsächlich krosser Speck.

Die Zubereitung für das Sandwich ist kinderleicht. Du benötigst Toastbrot, Erdnussbutter, Banane und Frühstücksspeck. Toaste zuerst das Brot und brate den Speck kross an. In der Zwischenzeit schneidest du die Bananen in Scheiben. Danach bestreichst du die Brote mit Erdnussbutter, legst auf eine Scheibe die Banane, den Speck und eine nur mit Erdnussbutter bestrichene Scheibe obendrauf.

Die Sandwiches brätst du mit etwas Butter in einer Pfanne von beiden Seiten an, bis die Erdnussbutter anfängt zu schmelzen. Schneide die Sandwiches zum Servieren einmal quer durch, so erinnern sie an ein typisch amerikanisches Frühstück.

Das Elvis-Sandwich hat seinen Namen natürlich nicht zufällig bekommen. Benannt ist es nach dem King of Rock’n’Roll: Elvis Presley. Ein Sandwich mit Erdnussbutter, Banane und Speck soll sein Lieblingsgericht gewesen sein. Basis dieser Kreation ist das in den USA sehr beliebte Erdnussbutter-Sandwich, das aus Toast, Erdnussbutter und Marmelade besteht. Nur dass die Marmelade bei der Elvis-Version durch Banane ersetzt wird und dank Speck noch eine salzige Komponente hinzukommt.

Weitere Ideen für ein Katerfrühstück gesucht? Dann probiere doch mal ganz traditionell ein Matjesbrötchen. Auch Gerichte mit Bacon wie diese Blätterteig-Tarte mit Ei und Speck oder unsere Frühstücksrouladen mit Ei-Füllung sind ein ideales Katerfrühstück.