Schmilz die Butter in einer Pfanne. Gib die Eier in eine große Schüssel, verquirle sie und gib sie in die „gebutterte“ Pfanne. Kurz bevor das Rührei fertig ist, werden Tomatenwürfel und Spinat hinzugefügt. Zum Abschluss fügst du die Käsestreifen hinzu.