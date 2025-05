Kartoffelkroketten: knuspriges Kartoffelglück auf dem Partybuffet

Ob knuspriges Fingerfood, herzhafte Beilage oder mit einem Salat als Hauptgericht, unsere Kartoffelkroketten schmecken! Du kannst sie nach Herzenslust aufpeppen, zum Beispiel mit Käse oder Schinkenwürfeln. Wir liefern dir hier erstmal das Grundrezept, mit dem du besonders knusprige und innen cremig-„kartoffelige“ Happen zubereitest. Die werden bei deiner ganzen Familie richtig gut ankommen!

Kartoffelkroketten: besonders lecker mit Dip

Knusprige Kroketten sind besonders in der spanischen und französischen Küche ein beliebtes Gericht. Die Ur-Krokette bestand aus einer Masse aus Reis, Fisch oder Fleisch, die paniert und anschließend in Öl gebraten wurden. In Deutschland lieben wir bekanntermaßen die Kartoffel, deshalb besteht die typisch deutsche Krokette auch aus unserer Lieblingsknolle. Wir braten sie ganz entspannt in der Pfanne. Doch auch in der Fritteuse oder dem Ofen kannst du die Kroketten fix und lecker zubereiten.

Wer nicht so viel Fett konsumieren möchte, kann auch eine Heißluftfritteuse verwenden. Dazu bepinselst du den Frittierkorb mit ein wenig Öl und legst die fertig panierten Kartoffelkroketten hinein. Stelle sie auf 200 Grad und zehn Minuten ein. Schon sind die goldbraunen Happen fertig!

Die Zubereitung des Teigs ist da schon ein wenig zeitaufwändiger, weil du erst die Kartoffeln kochen musst. Anschließend zerstampfst du sie und mischt sie mit Butter, Eigelb und Mehl. Forme aus dem Teig mit deinen Händen die länglichen Kroketten, wende sie in verquirltem Ei und Paniermehl und ab damit in die Pfanne mit heißem Sonnenblumenöl. Der Aufwand lohnt sich, denn die selbstgemachten Kroketten schmecken um Längen besser als aus dem Supermarkt! Serviere sie mit einem leckeren Dip, gern auch pikant, und brate dir dazu einen leckeren Burger. Noch eine erfrischende Limonade und das kulinarische Glück ist perfekt!

Möchtest du die Kroketten auf einem Buffet servieren, machen sich diese Mini-Burger gut damit. Zu beidem passt ein scharfer Ajvar-Feta-Dip ausgezeichnet. Und wer es etwas milder mag, sollte unbedingt diesen tollen Knoblauch-Dip probieren.