Kartoffeln richtig lagern: So bleiben die Knollen frisch und lecker

Kartoffeln sind ein unverzichtbarer Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung und finden in unzähligen Gerichten Verwendung. Doch wie lagerst du sie am besten, damit sie lange frisch und knackig bleiben? In diesem Artikel geben wir dir wertvolle Tipps, wie du Kartoffeln optimal lagerst und so ihre Qualität über einen längeren Zeitraum bewahrst.

Schaffe die richtigen Bedingungen, um Kartoffeln zu lagern

Kartoffeln sind nicht nur kulinarisch vielseitig, sondern auch ziemlich anspruchsvoll, wenn es um ihre Lagerung geht. Doch keine Sorge, wähle den richtigen Lagerort und beachte ein paar einfache Regeln, und deine Knollen bleiben monatelang frisch.

1. Kartoffeln mögen es dunkel

Kartoffeln keimen unter dem Einfluss von Licht und produzieren das giftige Solanin – ein natürliches Abwehrmittel, das zwar in kleinen Dosen unbedenklich ist, aber in großen Mengen gesundheitsschädigend sein kann und zudem den Geschmack verändert. Also, suche einen dunklen Platz für deine Kartoffeln, zum Beispiel in einem Keller, einer Vorratskammer oder in speziellen Kartoffelkisten, die das Licht ausschließen.

2. Die richtige Temperatur ist wichtig

Kartoffeln lagern am besten bei kühlen, aber nicht zu kalten Temperaturen. Ideal sind 4 bis 10 °C. Ist es zu warm, fangen die Knollen an, zu keimen. Ist es zu kalt, wandelt sich die Stärke in Zucker um, was zu einem süßen Geschmack führen kann, den du vermutlich bei deinen Kartoffeln nicht haben möchtest.

3. Achte auf die Luftfeuchtigkeit

Kartoffeln brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit von etwa 85 Prozent, da sie ansonsten austrocknen und schrumpelig werden. Aber Achtung vor Schimmel – auch der ist keine Seltenheit, wenn es zu feucht ist. Eine gute Belüftung ist also ebenfalls wichtig.

Die perfekte Lagerung für Kartoffeln

Es gibt verschiedene Methoden, Kartoffeln zu lagern, aber nicht jede ist gleich gut geeignet. Sackleinen oder Papiertüten sind eine gute Wahl, denn sie ermöglichen es den Kartoffeln zu atmen und gleichzeitig die Feuchtigkeit zu regulieren. Vermeide Plastiktüten, da diese die Feuchtigkeit einschließen und so die Knollen schneller verderben lassen.

Eine Alternative sind Holzkisten oder spezielle Kartoffelboxen mit Löchern zur Luftzirkulation. Stapele deine Kartoffeln nicht zu hoch, damit das Gewicht der oberen nicht die unteren Knollen beschädigt. Und ein kleiner Trick am Rande: Äpfel können den Reifeprozess der Kartoffeln beschleunigen. Lagere sie also nicht zusammen, es sei denn, du möchtest deine Kartoffeln schneller verbrauchen.

Nicht jede Kartoffel eignet sich für die Lagerung

Kartoffel ist nicht gleich Kartoffel. Die Knollen müssen unbeschädigt sein, denn beschädigte oder schadhafte Kartoffeln verderben schneller und können andere Kartoffeln infizieren. Sortiere deshalb alle Kartoffeln aus, die Druckstellen, Schimmel oder Keime aufweisen.

Es gibt auch verschiedene Kartoffelsorten, von denen einige länger haltbar sind als andere. Speisekartoffeln, wie zu Beispiel festkochende Kartoffeln, eignen sich hervorragend für eine längere Lagerung, während neue oder frühe Kartoffeln schneller verzehrt werden sollten.

In unserem Leckerwissen haben wir noch weitere spannende Ratgeber-Artikel rund um die Kartoffel für dich. Dort erfährst du unter anderem, wie du Kartoffeln einfrieren kannst. Aber auch welche Kartoffeln sich am besten für Kartoffelpüree eignen oder wie du Kartoffeln in der Mikrowelle kochen kannst.

Umgang mit Keimen

Keimende Kartoffeln können vorkommen, vor allem wenn die Lagerbedingungen nicht optimal sind. Wenn du bemerkst, dass deine Kartoffeln keimen, ist das kein Grund zur Panik. Entferne die Keime einfach mit einem Messer oder breche sie ab. Solange die Kartoffel selbst fest und unbeschädigt ist, kann sie weiterhin verzehrt werden.

Aber vergiss nicht: Regelmäßige Kontrollen sind unerlässlich. Gehe alle paar Wochen durch deine Kartoffelvorräte und sortiere die schlechten Exemplare aus. Dadurch verhinderst du, dass ein paar schlechte Knollen den ganzen Vorrat ruinieren.

Extrapunkte für Nachhaltigkeit beim Lagern von Kartoffeln

Auch Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle bei der Kartoffellagerung. Versuche, regionale und saisonale Kartoffeln zu kaufen, die nicht weit reisen mussten, um in deine Küche zu gelangen. Damit unterstützt du nicht nur lokale Landwirte, sondern reduzierst auch den CO₂-Fußabdruck deines Lebensmittels.

Ein weiterer Trick ist das Planen und Wenden. Verwende ältere Kartoffeln zuerst und lege die frischeren nach hinten. So vermeidest du Lebensmittelverschwendung und hast immer die perfekte Kartoffel zur Hand, egal ob für Bratkartoffeln, einen Eintopf oder den klassischen Kartoffelsalat.

