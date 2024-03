Kartoffelpizza aus der Pfanne - ein köstliches Pizza Rezept mit Käse und Schinken

Aus Kartoffeln kann man so ziemlich alles zubereiten. Kein Wunder also, dass die Knolle beliebt ist. Ein besonderes Highlight aus Kartoffeln ist diese schnelle Kartoffelpizza, die du in der Pfanne zubereitest und mit Champignons, Mozzarella und Schinken verfeinerst. Das solltest du dir nicht entgehen lassen.

Rezept für Kartoffelpizza aus der Pfanne

Keine andere Gemüseknolle ist so vielfältig, beliebt und lecker wie die Kartoffel. Um den Erdapfel gibt es endlos viele Rezepte. In puncto Beliebtheit hat sie dennoch einen knallharten Konkurrenten, der mit einer ebenso großen Geschmacksvielfalt aufwartet: die Pizza. Da fällt die Entscheidung – verständlicherweise – ziemlich schwer, welches Gericht es auf den Teller schaffen soll. Oder du verzichtest auf keines von beiden und probierst ein ganz neues Rezept aus.

Die Zubereitung einer Kartoffelpizza aus der Pfanne ist denkbar einfach. Zuerst schneidest du eine Kartoffel in Scheiben und verteilst sie in der Pfanne, etwas Parmesan drüber streuen und knusprig anbraten. Danach gehst du so vor, als würdest du einen gewöhnlichen Pizzateig belegen: Tomatensoße, Oregano, Champignonscheiben, Mozzarella und ein Ei. Ist die Pizza fertig, kommt noch Räucherschinken obendrauf.

Voilà, es ist angerichtet! Die Kartoffelpizza ist sicherlich ein ziemlich heißer Kandidat, wenn es um deine neue Leibspeise geht. In einer kleinen Pfanne zubereitet, ist sie außerdem das perfekte Single-Mahl, doch je größer die Pfanne, desto mehr können auch an diesem Genuss teilhaben. Lass es dir schmecken.

Als Pizza-Liebhaber empfehlen wir dir, auch unsere anderen Pizza-Kreationen zu probieren. Ein heißer Tipp: die Knäckebrot-Pizza oder die deftige Brezel-Pizza mit Speck und Käse. Wenn es schnell gehen soll, dann lasse dir die Blätterteig-Pizza mit mediterranem Gemüse schmecken.