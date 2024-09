Deine Gebete wurden erhört! Ab heute musst du dich nie wieder zwischen Kartoffeln und Pizza entscheiden. Wir stellen dir heute das Rezept für die phänomenal leckere Kartoffelpizza mit Mozzarella, Schinken und Champignons vor.

Die leckerste Kombi überhaupt: Kartoffelpizza mit Prosciutto und Pilzen

Sowohl Kartoffeln als auch Pizza stehen bei den meisten Menschen ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Der Pro-Kopf-Verzehr von Kartoffeln in Deutschland liegt bei etwa 57 Kilogramm pro Jahr (Stand 2022). Dieser Wert umfasst sowohl frische Kartoffeln als auch verarbeitete Produkte wie Kartoffelchips, Pommes frites oder Kartoffelpüree. Bei Pizza liegt er etwa bei 13 Kilogramm pro Jahr. Das entspricht rund 11 Tiefkühlpizzen pro Person.

Für die Zubereitung der Kartoffelpizza schneidest du die Kartoffeln einfach in Scheiben, marinierst sie und nutzt sie als Pizzaboden. Schichte sie dafür in zwei Pfannen und lass sie etwa 10 Minuten braten. Verteile dann geriebenen Mozzarella auf einer Kartoffelpizza und lege die zweite vorsichtig darauf. Zum Schluss kommen noch Tomatensoße, in Scheiben geschnittene Champignons, Kochschinken und gezupfter Mozzarella als Belag obendrauf.

Diese Kartoffelpizza mit Prosciutto und Pilzen ist einfach eine Offenbarung. Serviere sie aus der Pfanne mit frischem Rucola. Das ist so ein einfaches Rezept, das kann und muss jeder einmal ausprobieren. Wenn du den ersten Bissen der Kartoffelpizza probiert hast, willst du Pizza nie wieder anders essen.

Hier findest du ein weiteres Rezept, auf das wir sehr stolz sind: Auberginen-Zucchini-Kuchen, gefüllt mit Bolognese und Feta. Und auch die Zucchini-Schüttelpizza und die Pizza aus Spaghetti mit Bolognese, Salami, Mozzarella und Cheddar sind echte Leckerbissen.