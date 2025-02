Kartoffelpüree mit Parmesan wird schnell zur Lieblingsbeilage

Kartoffelbrei ist eine meiner liebsten Beilagen – da bin ich wahrscheinlich typisch deutsch, wenn man das so sagen möchte. In dem Stampf steckt so viel Potential, dass es nicht nur die eine Möglichkeit gibt, ihn zuzubereiten. Hast du zum Beispiel schon einmal ein Kartoffelpüree mit Parmesan gekocht? Wenn nicht, solltest du es unbedingt nachholen, der Geschmack wird dich umhauen.

Rezept für Kartoffelpüree mit Parmesan: Klassiker mit Twist

Kartoffeln sind alles andere als langweilig! Nicht umsonst gehören sie in Deutschland zur liebsten Beilage und werden häufig und gern auch in Hauptgerichten wie Aufläufen verarbeitet. Eine einfache Idee, die mit wenig Aufwand gezaubert werden kann, ist Kartoffelpüree. Das bekommen sogar Kochanfänger ohne große Mühe „gebacken“.

Wer es ganz klassisch mag, bereitet einen Kartoffelstampf mit Butter und Milch zu, abgeschmeckt wird meist mit Salz und gegebenenfalls geriebener Muskatnuss. Varianten wie dieses Kartoffelpüree mit Parmesan sind aber möglich und sorgen dafür, dass es auf dem Teller nicht langweilig wird. Alles, was du brauchst, um diese Variation zuzubereiten, sind mehligkochende Kartoffeln, Hartkäse, Butter, Milch, Muskatnuss und Salz.

Starte damit, die Kartoffeln zu schälen und klein zu schneiden. Je kleiner die Würfel, desto schneller garen sie. Gib sie also in einem Topf mit Salzwasser und setze sie auf. Während die Knollen für das Kartoffelpüree mit Parmesan kochen, kannst du den Käse reiben.

Sind die Kartoffeln gar, gieße sie ab und gib den geriebenen Parmesan und etwas Butter dazu. Gieße außerdem schon mal etwas warme Milch mit in den Topf und nutze einen Kartoffelstampfer 🛒, um alles zu zerdrücken. Nun gibst du Schluck für Schluck mehr Milch dazu und rührst zwischendurch immer wieder um, bis das Kartoffelpüree mit Parmesan die gewünschte Konsistenz hat. Schmecke es dann nur noch einmal ab und serviere es noch warm.

Noch mehr Ideen für gestampfte Kartoffeln sind ein gebackenes Kartoffelpüree aus dem Ofen oder dieses Kartoffelpüree mit Kräuterpesto, das besonders würzig und aromatisch schmeckt. Mit viel Aroma kann auch ein Knoblauch-Kartoffelpüree punkten. Bei der Suche nach weiteren leckeren Rezepten hilft dir unser Koch-Bot.

Kartoffelpüree mit Parmesan Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 1/2 kg Kartoffeln mehligkochend

Salz

120 g Parmesan oder vegetarische Hartkäse-Alternative

60 g Butter zimmerwarm

Milch warm, nach Belieben

Muskatnuss gerieben Zubereitung Schäle die Kartoffeln und schneide sie in kleine Würfel. Koche sie in Salzwasser gar.

Reibe den Parmesan, während die Kartoffeln kochen.

Gieße die Kartoffeln ab und gib den Parmesan, die Butter und einen Schluck Milch dazu. Zerstampfe alles und gieße nach und nach so viel Milch dazu, bis das Püree die gewünschte Konsistenz hat.

Schmecke das Püree mit Muskatnuss und Salz ab.

