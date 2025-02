Kartoffelpuffer mit Apfelmus: So machst du den Klassiker selbst

Kartoffelpuffer mit Apfelmus sind ein klassisches Gericht, das bei Erwachsenen wie Kindern gleichermaßen beliebt ist. Die Kombination aus den herzhaften Reibekuchen und dem süß-fruchtigen Apfelmus ist einfach wahnsinnig lecker. Ein weiterer Pluspunkt ist die unkomplizierte Zubereitung.

Kartoffelpuffer mit Apfelmus selber machen

Kartoffelpuffer, regional auch Reibekuchen oder Reiberdatschi genannt, sind mehr als nur eine schmackhafte Mahlzeit – sie stehen für Gemütlichkeit und Tradition. Ursprünglich als Arme-Leute-Essen bekannt, haben sie sich längst einen festen Platz in fast jeder Küche Deutschland erobert.

Klar kannst du fertige Kartoffelpuffer auch im Supermarkt kaufen, selbstgemacht schmecken sie aber um Längen besser. Und die Zubereitung ist wirklich simpel. Alles, was du tun musst, ist Kartoffeln und eine Zwiebel fein zu reiben und sie etwas Mehl, Eiern und einer Prise Salz zu vermengen. Wichtig ist allerdings, die Kartoffeln und Zwiebel nach dem Reiben gut auszudrücken, um so viel Flüssigkeit wie möglich loszuwerden. Nachdem du die Puffer in einer Pfanne knusprig angebraten hast, brauchst du sie nur noch mit etwas Zucker und Apfelmus zu servieren.

Wer will, kann auch das Apfelmus selber machen. Säuerliche Sorten wie Granny Smith bringen eine erfrischende Note, während süßere Sorten wie Gala oder Braeburn eine sanftere Süße bieten.

Kartoffelpuffer mit Apfelmus sind ein beliebtes Mittagessen, schmecken aber auch als Snack oder zum gemütlichen Sonntagsbrunch. Mach sie selbst und erlebe, wie einfach es ist, traditionelle Klassiker zuzubereiten. Und als Nächstes kannst du ja mal Kartoffelpuffer aus der Heißluftfritteuse oder Zucchini-Kartoffelpuffer probieren.