Kartoffelsalat mit Hering: einfach, traditionell und köstlich

Kartoffelsalat schmeckt das ganze Jahr. Es gibt ihn in vielen leckeren Varianten, denn jede Region hat ihre eigene Zubereitungsart. Heute machen wir Kartoffelsalat mit Hering. Ob als Beilage zu Gegrilltem oder als leichtes Hauptgericht, dieser Salat überzeugt durch seinen Geschmack und seine Einfachheit.

Leicht zubereitet und superlecker: Kartoffelsalat mit Hering

Kartoffelsalat mit Hering hat seine Wurzeln in der norddeutschen Küche. Der in Nord- und Ostsee heimische Hering spielt seit jeher eine zentrale Rolle in der Ernährung der Küstenbewohner und wird seit Jahrhunderten auf vielfältige Weise zubereitet und konserviert. Die Beliebtheit von Kartoffelsalat mit Hering ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass beide Hauptzutaten reichlich vorhanden waren und sich gut lagern ließen. Der säuerliche Geschmack des eingelegten Herings ergänzt die milden Kartoffeln zu einem ausgewogenen und nahrhaften Gericht.

Für die Zubereitung des Salats benötigst du festkochende Kartoffeln, die nach dem Kochen ihre Form behalten und nicht zerfallen. Am besten eignen sich Kartoffeln der Sorte Sieglinde oder Annabelle. Der Hering sollte von guter Qualität sein, am besten Matjeshering, der in einer leichten Salzlake eingelegt ist. Abgerundet wird er durch Apfel, Essiggurken sowie ein cremiges Joghurt-Dressing.

Kartoffelsalat mit Hering ist ein vielseitiges Gericht, das zu vielen Gelegenheiten passt. Besonders beliebt ist er im Sommer bei Grillfesten und Picknicks. Auch als leichtes Abendessen an heißen Tagen ist er ideal.

Einfach in der Zubereitung und kräftig im Geschmack – der Kartoffelsalat mit Hering beweist, dass man auch mit wenigen Zutaten ein unverschämt leckeres Gericht zaubern kann.

