Kartoffelsuppe mit Grünkohl: unkomplizierter Genuss

An einem kalten und regnerischen Herbsttag gibt es einfach nichts Besseres als eine warme Suppe. Wir haben die Suppensaison bereits eingeläutet und uns schon die eine oder andere Kreation schmecken lassen. Und weil es jetzt endlich auch wieder frischen Grünkohl gibt, verbinden wir eine cremige Suppe einfach mal mit dem gesunden Kohlgemüse und zaubern daraus eine Kartoffelsuppe mit Grünkohl.

In unter 30 Minuten auf dem Tisch: Kartoffelsuppe mit Grünkohl

„Einfach köstlich“ – das war unser einstimmiges Urteil, nachdem wir die Kartoffelsuppe mit Grünkohleinlage zum ersten Mal probiert haben. Kein Wunder, dass nichts übrig geblieben ist. Die Suppe braucht nicht lange in der Zubereitung und kommt mit wenigen, saisonalen Zutaten aus. Auf deiner Einkaufsliste stehen Kartoffeln, frischer Grünkohl, Zwiebel, Knoblauch und Sahne. Salz, Pfeffer, Olivenöl und Gemüsebrühe hast du sicher schon zu Hause. Ist alles besorgt, geht es auch schon los.

Schäle und wasche zuerst die Kartoffeln. Schneide sie dann in Würfel. Ziehe die Schale von Zwiebel und Knoblauch ab. Auch sie schneidest du in feine Würfel. Danach wäschst du noch den Grünkohl und entfernst die dicken Blattgräten. Diese sind hart und schmecken nicht. Dünste Zwiebel und Knoblauch in einem großen Topf mit Öl glasig an und gib dann auch schon die Kartoffeln hinzu. Brate sie kurz mit. Lösche mit Gemüsebrühe ab und lasse sie für rund 15 bis 20 Minuten bei mittlerer Hitze weich kochen. Parallel setzt du einen Topf mit leicht gesalzenem Wasser auf, in dem du den Grünkohl für etwa fünf Minuten köchelst. Schrecke ihn anschließend unter kaltem Wasser ab, damit er seine Farbe behält.

Sind die Kartoffeln gar, pürierst du sie gründlich, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Rühre die Sahne unter, gib den Grünkohl zur Suppe und schmecke alles mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab. Das war es auch schon. Herrlich unkompliziert, oder?

Tipp: Für etwas mehr Pepp kannst du die Kartoffelsuppe mit Grünkohl statt nur mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss zusätzlich noch mit ein paar Chiliflocken würzen. Magst du sie lieber etwas kerniger, dann verzichte auf das Pürieren. Rühre einfach die Sahne unter, nachdem die Kartoffeln gar sind, füge den Kohl hinzu und lass die Suppe zwei bis drei Minuten länger köcheln, damit eine sämigere Textur entsteht.

Feiere mit uns die Suppenzeit und genieße auch eine deftige Kartoffelsuppe mit Würstchen. Perfekt für die kalte Jahreszeit sind auch diese Blumenkohl-Käse-Suppe und eine Tomatensuppe mit Linsen.