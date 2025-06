Knuspriger Snack: Kichererbsen aus der Heißluftfritteuse

Kaum ein Küchengerät ist so vielseitig einsetzbar wie die Heißluftfritteuse. Kein Wunder, denn sie verbraucht weniger Strom als Backofen oder Herd und knusprige Speisen lassen sich darin gesund und fettarm zubereiten. Ideal also für alle, die schnell und unkompliziert gesunde Gerichte zubereiten möchten. Heute bereiten wir uns einen leckeren Snack zu: knusprige Kichererbsen aus der Heißluftfritteuse.

Kichererbsen aus der Heißluftfritteuse: schnell und einfach zubereitet

In den letzten Jahren wurden Heißluftfritteusen immer beliebter. Man kann in ihnen Kuchen und Muffins, Pizza und andere herzhafte Snacks, Gemüsechips, aber auch Fleisch- und Fischgerichte zubereiten. Es gibt nur Weniges, was nicht im Airfryer zubereitet werden kann.

Damit diese Kichererbsen aus der Heißluftfritteuse so richtig lecker werden, benötigen wir zusätzlich noch Öl, Paprikapulver, Curry, eine Prise Kreuzkümmel sowie Salz und Pfeffer. Die abgetropften Kichererbsen vermischst du in einer Schüssel mit dem Öl und den Gewürzen und füllst sie dann in den Frittierkorb deiner Heißluftfritteuse.

Es gibt mittlerweile sogar Backpapier für den Airfryer. Von der Benutzung raten viele Hersteller allerdings ab, da es den Luftstrom reduziert und so die Leistung vermindert. Heizt du deine Heißluftfritteuse mit Backpapier vor, kann es sogar sein, dass das Papier Feuer fängt, weil es durch den Luftstrom an die Heizstäbe gelangt. Verzichte also besser darauf.

Die knusprigen Kichererbsen aus der Heißluftfritteuse sind der perfekte Snack für alle, die nach einer köstlichen und gesunden Alternative zu Chips und Crackern suchen. In wenigen Minuten werden diese kleinen Bällchen zu deinem neuen Lieblings-Snack.

Wie bereits erwähnt, ist die Heißluftfritteuse äußerst vielseitig einsetzbar. In ihr lassen sich zum Beispiel gefüllte Paprika oder Bratkartoffeln zubereiten. Als Nachtisch kannst du Churros aus dem Airfryer zaubern. Du kannst übrigens auch Eier in der Heißluftfritteuse kochen.

Kichererbsen aus der Heißluftfritteuse Anke 4 ( 42 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Glas Kichererbsen ca. 250 g

1 EL Öl

1/2 TL Paprikapulver

1/2 TL Curry optional

1 Prise Kreuzkümmel optional, online z.B. hier erhältlich 🛒

Salz und Pfeffer Zubereitung Spüle die Kichererbsen mit Wasser abspülen und lass sie abtrocknen.

Vermenge sie dann mit dem Öl und den Gewürzen in einer Schüssel.

Gib sie anschließend in den Frittierkorb deiner Heißluftfritteuse.

Backe die Kichererbsen bei 200 °C für 15 Minuten.

Schüttele den Frittierkorb nach der Hälfte der Zeit einmal gut durch.

