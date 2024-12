Dieser Salat ist die einfache Antwort auf die Frage: Was gibt es heute zu essen?

Zwischen all den Plätzchen, die wir gerade naschen, darf es ruhig auch mal was Gesundes geben. Einer unserer Lieblinge ist dieser Kichererbsen-Thunfisch-Salat. Mit seiner Kombination aus cremigen Kichererbsen, würzigem Thunfisch und frischen Kräutern bringt er Abwechslung auf den Tisch und lässt sich im Handumdrehen zubereiten.

Blitzrezept für Kichererbsen-Thunfisch-Salat

Die Hauptzutat des Salats, die Kichererbse, zählt zu einer der ältesten Kulturpflanzen der Welt und wird schon seit Tausenden von Jahren im Nahen Osten, in Nordafrika und Südeuropa als Hauptnahrungsmittel geschätzt. Mittlerweile ist sie aber auch in Deutschland ein absoluter Dauerbrenner in der Küche. Die Hülsenfrucht lässt sich vielfältig zubereiten und liefert eine Menge wichtiger Nährstoffe. Außerdem steckt sie voller Eiweiß und kann hervorragend als Fleischersatz eingesetzt werden.

Wichtig bei der Kichererbse ist, dass sie vor dem Verzehr erhitzt wird, da sie roh giftig ist. Ab einer Temperatur von 70 °C wird das Gift zerstört. Aus diesem Grund werden Kichererbsen meist gekocht in Dosen angeboten.

Die zweite Hauptzutat des Salats ist der Thunfisch. Auch ihn essen wir vorwiegend aus der Dose. Wichtig ist hier darauf zu achten, dass er aus einer zertifizierten Fischerei stammt. Das kannst du beispielsweise am MSC-Logo erkennen.

Neben den beiden Hauptakteuren kommen in unseren Kichererbsen-Thunfisch-Salat noch Salatgurke, Tomaten und Zwiebel. Das Dressing besteht aus Knoblauch, Olivenöl, Balsamico, Senf, Honig und Chiliflocken.

Du vermengst einfach alle Zutaten in einer Salatschüssel🛒 miteinander und streust am Ende noch ein wenig Petersilie drüber. Schneller und einfacher kann man einen Salat kaum zubereiten.

Kichererbsen-Zwiebel-Suppe.

Kichererbsen-Thunfisch-Salat Anke 4 ( 22 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für das Dressing: 1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

2 EL heller Balsamico

1 TL Senf

1 TL Honig

1 Prise Chiliflocken

Salz und Pfeffer Für den Salat: 1 Dose Kichererbsen 240 g Abtropfgewicht

1 Dose Thunfisch im eigenen Saft; ca. 140 g Abtropfgewicht je Dose

1 kleine rote Zwiebel

150 g Kirschtomaten

1/2 Salatgurke

1 Bund Petersilie Zubereitung Ziehe für das Dressing den Knoblauch ab und drücke ihn mit der Seite eines Messers an. Verrühre Olivenöl mit hellem Balsamico, Senf und Honig und gib die angedrückte Knoblauchzehe dazu. Schmecke alles mit Chiliflocken, Salz und Pfeffer ab. Lass das Dressing etwa 10 Minuten ziehen. Entferne danach die Knoblauchzehe wieder.

Gieße die Kichererbsen in ein Sieb, spüle sie mit Wasser ab und lass sie abtropfen.

Gib den Thunfisch ebenfalls in ein Sieb und lass ihn abtropfen.

Schäle die Zwiebel und würfele sie fein.

Wasche die Tomaten und halbiere sie. Wasche auch die Gurke und schneide sei in mundgerechte Stücke.

Brause die Petersilie ab, trockne sie mit einem sauberen Küchentuch ab und hacke sie fein.

Gib alle Zutaten für den Kichererbsen-Thunfisch-Salat in eine Schüssel und gieße das Dressing darüber.

Streue zum Schluss die gehackte Petersilie über den Salat.

