Kichererbsen-Zwiebel-Suppe: schlicht und ergreifend lecker

Diese Kichererbsen-Zwiebel-Suppe kommt ohne Schnickschnack aus und überzeugt dennoch auf ganzer Linie. Sie ist sättigend, wärmend, würzig und einfach nur lecker – so wie es sich für eine gute Suppe gehört. Die Zutatenliste ist überschaubar, der Genuss dafür nicht. Los geht’s.

Rezept für Kichererbsen-Zwiebel-Suppe

An Tagen wie diesen wünscht man sich keine Unendlichkeit, sondern Suppe. Am besten Kichererbsen-Zwiebel-Suppe, denn abgesehen von all ihren bereits genannten Vorzügen ist sie schnell gemacht. Die Zutaten stehen womöglich schon bei dir zuhause rum. Gesund ist sie auch noch, denn die Ballaststoffe und der hohe Eiweißgehalt der Kichererbsen sprechen für sich.

Beginne mit dem Anbraten von Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl. Ein bisschen Kreuzkümmel und Paprikapulver sorgen für eine würzige Note, bevor die Kichererbsen und die Gemüsebrühe dazukommen. Während die Suppe für etwa 15 Minuten vor sich hin köchelt, kannst du schon einmal die Petersilie hacken und optional das frische Brot bereitlegen, das super als Begleitung dazu passt.

Die Kichererbsen-Zwiebel-Suppe wird nie langweilig, weil du sie nach Herzenslust abwandeln kannst. Du magst es würziger? Füge eine Prise Chili hinzu. Für eine cremigere Konsistenz kannst du die Suppe teilweise pürieren oder einen Schuss Kokosmilch unterrühren. Wenn du es mediterran liebst, ergänzt du die Suppe mit getrockneten Tomaten oder einem Klecks Joghurt.

Weißt du, was noch dazu passt? Ein paar extra-knusprige Kichererbsen aus der Heißluftfritteuse als Topping auf der Suppe. Mehr Kichererbsen-Action bekommst du mit dieser Zucchini-Kichererbsen-Pfanne oder dem feurigen Kichererbsen-Eintopf mit Chorizo.