Kichererbsen und Huhn machen diesen Salat zu einem Hit

Blattsalate haben es nicht leicht. Schnell stehen sie im Ruf, langweilig zu sein oder nur als Beilage gut zu sein. Das liegt daran, dass viele meist nur Eisbergsalat mit einem Dressing aus geschmacksneutralem Öl und ebenso einem Essig kennen. Dabei ist ein guter Salat mehr als nur eine Mahlzeit, er ist ein Stimmungsbooster, der satt und zufrieden macht. Unser Kichererbsensalat mit gegrilltem Huhn kann erfüllt genau diese Anforderungen. Noch dazu ist er einfach zubereitet. Hier ist das Rezept.

Kichererbsensalat mit gegrilltem Huhn: vielseitig und lecker

Ein Kichererbsensalat mit gegrilltem Huhn hat viele Vorteile. Die Kombination aus Huhn und Hülsenfrüchten sorgt für eine gute Proteinzufuhr, sodass selbst dieser einfache Salat lange satt macht. Gleichzeitig versorgt er dich mit Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Und nicht nur das – dazu schmeckt er auch noch gut.

Wie du dieses Kraftpaket zubereitest? Ganz einfach. Beginne damit, etwas grünen Salat zu waschen und in mundgerechte Stücke zu zupfen. Auch einige halbierte Kirschtomaten und in Scheiben geschnittene Gurken machen sich gut. Rote Zwiebeln sorgen für etwas Schärfe.

Dazu gesellen sich Kichererbsen. Verwende am besten gekochte aus dem Glas oder aus der Dose. Tropfe sie ab, wälze sie in Öl, Kreuzkümmel und Paprikapulver und röste sie im Ofen knusprig. Während die Kichererbsen vor sich hin knuspern, ist das Hähnchen an der Reihe. Reibe es mit einer Marinade aus Olivenöl, Zitrone, Knoblauch, und etwas Chili ein und brate es in einer heißen Grillpfanne goldbraun. So ist es außen aromatisch-geröstet, innen aber herrlich saftig.

Für das Dressing halten wir es einfach und frisch: Zitronensaft, Olivenöl, ein Löffel Dijonsenf und ein wenig Honig sind eine herrliche Kombination, die zu vielem passt, zu diesem Kichererbsensalat mit gegrilltem Huhn aber besonders gut. Hast du Lust auf etwas zusätzliches Topping? Dann füge ein wenige Feta hinzu, streue geröstete Kerne darüber oder hebe etwas Avocado unter. Lecker!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Mehr leckere Salate gefällig? Dann mach doch mal diesen cremigen Paprika-Mais-Salat oder einen Kichererbsen-Thunfisch-Salat. Auch toll: Ratatouille-Salat mit Ziegenkäse.

Kichererbsensalat mit gegrilltem Huhn Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Kichererbsen: 1 Dose Kichererbsen ca. 240 g Abtropfgewicht

1 EL Olivenöl für die Kichererbsen

1 TL Paprikapulver

1/2 TL Kreuzkümmel

Salz und Pfeffer Für das Huhn: 1 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe gepresst

1 TL Zitronensaft

Chiliflocken nach Geschmack

1 Hähnchenbrustfilet Für den Salat: 1 Handvoll Blattsalat z. B. Rucola oder Feldsalat

1 Handvoll Kirschtomaten

1 kleine Salatgurke

1 kleine rote Zwiebel Für das Dressing: 2 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

1 TL Dijon-Senf z.B. diesen hier 🛒

1 TL Honig

Salz und Pfeffer Zubereitung Spüle die Kichererbsen ab, tupfe sie trocken und vermische sie mit Olivenöl, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer. Röste sie bei 200 °C (Ober-/Unterhitze) ca. 20 Minuten im Ofen.

Vermenge für das Huhn das Olivenöl, Zitronensaft, Knoblauch und Chili zu einer Marinade. Bestreiche das Hähnchen damit und grille es in einer heißen Grillpfanne oder brate es 6–8 Minuten pro Seite goldbraun.

Wasche den Blattsalat, tupfe ihn trocken und zupfe ihn in mundgerechte Stücke. Halbiere die Kirschtomaten, schneide die Gurke in Scheiben und die Zwiebel in feine Ringe.

Vermische alle Zutaten für das Dressing in einem Glas und schüttele gut durch.

Schneide das gegarte Hähnchen in Streifen. Gib alle vorbereiteten Zutaten in eine große Schüssel, träufle das Dressing darüber und mische alles vorsichtig.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.